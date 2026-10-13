Wie erwartet, hat Apple überarbeitete Versionen von Homepod Mini und Apple TV vorgestellt. Vier Homepod Mini 2 sollen gemeinsam mit dem neuen Apple TV 4K ein Surround-System ermöglichen. Das smarte Display Homeview schafft es nicht in die EU. Verzögerungen bei dem neuen KI-System Siri AI sollen dafür gesorgt haben, dass Apple bisher mit der Veröffentlichung überarbeiteter Versionen von Homepod Mini und Apple TV noch warten musste. Dabei stammen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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