ExaGrid erzielt im 23. Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow, ein positives EBITDA und eine positive Gewinn- und Verlustrechnung

ExaGrid der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen mit den umfassendsten Sicherheitsfunktionen, der Tiered Backup Storage mit den schnellsten Backups und Wiederherstellungen, dem größten Scale-out-System mit Deduplizierung sowie die umfassendsten Sicherheitsfunktionen und eine KI-gestützte Retention Time-Lock-Funktion für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, gab heute bekannt, dass er mit dem am 30. September 2026 zu Ende gegangenen Quartal das in Bezug auf Buchungen und Umsatz beste dritte Quartal der Firmengeschichte verzeichnen konnte, in dem sowohl gegenüber dem 3. Quartal 2025 als auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 gegenüber 2025 ein jeweils zweistelliges Umsatzwachstum erzielt wurde. ExaGrid hat seine Planung in allen drei Quartalen des Jahres 2026 übertroffen und liegt auf seinem Weg zu einem Rekordjahr bei Buchungen und Umsatz über dem Plan. Die Wachstumsrate von ExaGrid zieht weiter an.

Darüber hinaus blieb ExaGrid im 23. Quartal in Folge bei der Gewinn- und Verlustrechnung, beim EBITDA und beim freien Cashflow im positiven Bereich. Das Unternehmen ist zu 100 schuldenfrei, was seine solide finanzielle Lage deutlich macht.

ExaGrid verzeichnete den höchsten prozentualen Anteil an Buchungen aus Geschäften mit einem Volumen von über 1 Mio. USD.

Highlights des 3. Quartals 2026:

Fortgesetzte durchschnittliche Gewinnquote von mehr als 70 über vier Quartale.

Weit über 5.000 Unternehmen schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage.

Installationen bei Kunden in 108 Ländern.

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in über 80 Ländern.

Über 50 der Buchungen kamen aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen erzielt seit 23 Quartalen in Folge positive Ergebnisse bei Cashflow, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung.

ExaGrid veröffentlichte die Version 8.1, die zusätzlich Unterstützung für Cohesity DataProtect, NFS-Verschlüsselung während der Übertragung und die Überwachung von Datengrößenkontingenten pro Freigabe bietet.

"ExaGrid wächst weiter und ist inzwischen der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Die Kunden haben nur drei Wahlmöglichkeiten: Standard-Primärspeicher als Backup-Ziel, der teuer ist, keine Integration von Backup-Anwendungen ermöglicht und anfällig für Sicherheitsangriffe ist, Inline-Deduplizierungsgeräte, die bei Backups und Wiederherstellungen langsam und außerdem nicht skalierbar und anfällig für Sicherheitsangriffe sind, oder ExaGrid Tiered Backup Storage, das schnelle Backups und Wiederherstellungen ermöglicht, bei wachsendem Datenaufkommen skalierbar ist und als einzige Lösung über einen integrierten, mehrstufigen Schutz mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt) sowie eine KI-gestützte Sperrfunktion für die Aufbewahrungsdauer (Retention Time-Lock) verfügt. ExaGrid unterstützt Veeam, Commvault, Cohesity DataProtect und NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN Direct, HYCU, Acronis sowie viele weitere Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme. Für ExaGrid zeichnet sich ein weiteres Jahr mit Rekordzahlen bei Buchungen und Umsatz ab. Unsere wettbewerbsfähige Gewinnquote, unsere Kundenbindungsrate, unser NPS-Wert sowie der prozentuale Anteil von Kunden mit Wartungs- und Supportverträgen sind unverändert die höchsten Werte in der Backup-Speicherbranche. Unsere Wachstumsrate zieht weiter an."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landingzone für den Festplatten-Cache, langfristiger Speicherung, skalierbarer Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich KI-basierter Aufbewahrungsfrist-Sperre für die Wiederherstellung nach einer Ransomware-Attacke. ExaGrid's Landingzone garantiert die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Repository Tier ist für langfristige Speicherung sehr kostengünstig. ExaGrid's skalierbare Architektur bietet komplette Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit einer bestimmten Bandbreite für wachsende Datenmengen, sodass teure radikale Updates und erzwungene Einstellung von Produkten vermieden werden. ExaGrid arbeitet als einziges Unternehmen mit einem zweistufigen Backup-Speicherverfahren mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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