Stavanger - RB Leipzig hat am 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase die PSV Eindhoven mit 1:0 besiegt. Im parallel laufenden Spiel haben sich der FC Bayern München und der norwegische Meister Viking FK mit 3:3 unentschieden getrennt.



In Leipzig fiel das einzige Tor erst spät. Eindhoven hätte früh in Führung gehen können: Nach einem per Videobeweis festgestellten Handspiel von Ridle Baku gab es Elfmeter, doch RB-Keeper Maarten Vandevoordt parierte den Schuss von Ivan Perisic. Auf der Gegenseite hielt PSV-Torhüter Matej Kovar seine Mannschaft lange mit starken Paraden im Spiel.



In der 75. Minute traf schließlich Brajan Gruda. Nach einer schlecht abgewehrten Ecke nahm er den Ball an der Strafraumgrenze an und schoss ihn, leicht abgefälscht, ins Netz. Ein Kopfballtor von Armando Obispo für Eindhoven wurde kurz darauf nicht gegeben. Nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt in Como holt Leipzig damit seine ersten Punkte im Wettbewerb.



Auf dem Kunstrasen der Lyse Arena lagen die Münchner schon nach zwei Minuten hinten. Gianni Stensness köpfte eine Ecke von Zlatko Tripic zum 1:0 für die Gastgeber ein. Danach hatten die Bayern zwar fast durchgehend den Ball, kamen gegen die tief stehende Abwehr der Norweger aber selten durch. Nach einem Ballverlust von Tom Bischof konterte Viking, und Peter Christiansen erhöhte in der 38. Minute auf 2:0.



In der 54. Minute verkürzte Harry Kane per Elfmeter. Schiedsrichter Georgi Kabakov hatte nach VAR-Überprüfung ein Foul von Kristoffer Haugen an Konrad Laimer erkannt. Sechs Minuten später glich Kane nach einer Flanke von Joshua Kimmich per Kopf aus (60.). Luis Diaz, dem kurz zuvor ein Treffer aberkannt worden war, brachte die Gäste in der 71. Minute nach Vorarbeit von Laimer in Führung. Diese hielt allerdings nur kurz: In der 90. Minute traf Herman Haugen für Viking und stellte den Endstand von 3:3 her.





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