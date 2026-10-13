Eine neue KI-Funktion, die direkt in die Imago-Workflows integriert ist, wandelt Bohrkernbilder innerhalb weniger Minuten in konsistente, quantitative geologische Daten um und hilft Explorationsteams dabei, fundiertere Bohrentscheidungen zu treffen

Seequent, The Bentley Subsurface Company, hat "Imago Image Analysis" eingeführt, eine neue, KI-gestützte Funktion, die direkt in die cloudbasierte Lösung "Imago" integriert ist und der Gewinnung von Erkenntnissen aus geowissenschaftlichen Bilddaten dient.

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Imago image analysis results showing core condition, fracture polylines, and AutoCrop boundaries on diamond-drilled core. Core condition delineates solid (blue), broken (orange), depth blocks (green), and gaps in recovered core.

Mit dem neuen Imago-Add-on zur Bildanalyse können Geologen Bohrkernbilder innerhalb weniger Minuten auswerten und so die Analyse, die bisher Tage oder Wochen in Anspruch genommen hat, erheblich beschleunigen. Es liefert konsistente, äußerst zuverlässige quantitative geologische Daten zur Unterstützung von Modellierungs- und Explorationsentscheidungen und hilft Teams von kleinen Explorationsunternehmen bis hin zu großen Bergbaukonzernen dabei, einen größeren Nutzen aus Bohrprogrammen zu ziehen.

Speziell entwickelte Modelle für maschinelles Lernen automatisieren die Aufbereitung und Analyse von Bohrkernbildern und wandeln neue sowie historische Bilder von Bohrkernschalen in Ergebnisse wie beispielsweise Bohrlochdatensätze für die Gesteinsqualitätsbewertung (RQD) um. In einem Beispiel verarbeitete die Imago-Bildanalyse 600 Meter Kernbildmaterial in zwei Minuten und lieferte strukturierte, tiefenbezogene Bohrdaten für die nachfolgende Auswertung.

Tim Schurr, Produktlinienmanager für Bohrdaten bei Seequent, erklärte, eine bedeutende Chance für KI in der Exploration bestehe darin, sie direkt in die Arbeitsabläufe zu integrieren, die Geologen bereits nutzen nicht nur, um Aufgaben zu beschleunigen, sondern auch, um die Konsistenz und Zuverlässigkeit der geologischen Daten zu verbessern, auf denen Explorationsentscheidungen basieren.

"Jede Kernschale stellt eine erhebliche Investition dar, doch die Kernprotokollierung war bislang ein manueller, qualitativer Prozess, bei dem die Ergebnisse von der Ausbildung, der Erfahrung sowie der Zeit und den Ressourcen abhingen, die dem Geologen oder dem für die Kernprotokollierung zuständigen Mitarbeiter zur Verfügung standen.

Durch den Einsatz von KI im etablierten Arbeitsablauf von Imago sorgt die Imago-Bildanalyse für Wiederholbarkeit im Prozess und hilft Unternehmen so, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Konsistenz der erfassten Daten zu verbessern. Das ist für jede weitere Entscheidung von Bedeutung. Geologen können unerwartete Ergebnisse untersuchen, Annahmen hinterfragen und die Modelle, die als Grundlage für Bohrentscheidungen dienen, validieren und untermauern."

Von Kernbildern bis hin zu quantitativen geologischen Daten

Die Imago-Bildanalyse nutzt die von Seequent entwickelten Modelle für maschinelles Lernen, um die im Rahmen langjähriger Bohrprogramme gesammelten Kernbilddatenbanken in quantitative geologische Daten umzuwandeln.

Geologen können die Ergebnisse anhand der zugrunde liegenden Kernbilder überprüfen, die Analyse anpassen und die Ergebnisse validieren, bevor sie diese für die Modellierung, Interpretation und Entscheidungsfindung bei der Exploration nutzen und dabei stets eine direkte Verbindung zum Gestein selbst aufrechterhalten.

Kundenbilder und geologische Daten werden weiterhin sicher innerhalb der Imago-Umgebung verwaltet. Die Kunden behalten die Kontrolle über ihre Daten und können diese optional nutzen, um die Analyseergebnisse zu verbessern.

Verknüpfte Bilddaten schaffen Vertrauen in allen Explorations-Workflows

Die Imago-Bildanalyse verknüpft Kernbilddaten und generierte geologische Daten mit dem übergeordneten Explorations-Workflow. Validierte Intervalldaten können zur 3D-geologischen Modellierung in Leapfrog, zur Verwaltung von Bohrloch- und Probendaten in MX Deposit sowie zur weiteren Untersuchung in andere integrierte Geologie-Software importiert werden.

Diese Verknüpfung erweitert den Nutzen von Kernbilddaten und geologischen Daten über die anfängliche Kernauswertung hinaus und unterstützt die Interpretation und Entscheidungsfindung während des gesamten Explorations- und Bergbaukreislaufs.

Weitere Informationen finden Sie auf der Imago-Produktseite.

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Über Seequent

Seequent, The Bentley Subsurface Company, hilft Organisationen, den Untergrund zu verstehen, und gibt ihnen die Sicherheit, bessere Entscheidungen schneller zu treffen. Seequent entwickelt weltweit führende Technologien, die an der Spitze der Geowissenschaften stehen und die Arbeitsweise unserer Kunden verändern. Jeden Tag helfen wir ihnen, kritische Mineralressourcen nachhaltiger zu erschließen, eine bessere Infrastruktur zu entwerfen und zu bauen, erneuerbare Energien zu gewinnen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Seequent ist in 150 Ländern tätig und unterhält seinen Hauptsitz in Neuseeland.

Seequent ist in über 150 Ländern tätig und hat seinen Hauptsitz in Neuseeland.

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Dina Zaid, Senior External Communications Advisor, Seequent, dina.zaid@seequent.com

Sandra Lukey, Shine Group, sandra@shinegroup.co.nz