Berlin - Der Berliner Politologe Thorsten Faas hält eine Koalition aus Linken, Grünen und SPD in Berlin für das realistischste Szenario. Ihm scheine dieses Bündnis "aus inhaltlicher Sicht passender zu sein, als das beim alternativen Szenario - CDU, Grüne, SPD - der Fall wäre", sagte Faas der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).
Natürlich gebe es zahlreiche Unterschiede, sowohl in der Schwerpunktsetzung als auch in Positionen. Gerade die Frage der Vergesellschaftung von Wohnraum sei ein dicker Brocken.
Zugleich fügte der Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin hinzu, man müsse ja auch sehen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern gleichzeitig auch zu genau diesem Bündnis kommen werde. Gerade auch im Lichte des Wahlergebnisses scheine ihm dieses Bündnis aktuell immer noch das wahrscheinlichste zu sein.
Linke, Grüne und SPD führen derzeit Sondierungsgespräche in Berlin und wollen bis Ende der Woche klären, ob sie eine Chance für Koalitionsverhandlungen sehen.
Natürlich gebe es zahlreiche Unterschiede, sowohl in der Schwerpunktsetzung als auch in Positionen. Gerade die Frage der Vergesellschaftung von Wohnraum sei ein dicker Brocken.
Zugleich fügte der Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin hinzu, man müsse ja auch sehen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern gleichzeitig auch zu genau diesem Bündnis kommen werde. Gerade auch im Lichte des Wahlergebnisses scheine ihm dieses Bündnis aktuell immer noch das wahrscheinlichste zu sein.
Linke, Grüne und SPD führen derzeit Sondierungsgespräche in Berlin und wollen bis Ende der Woche klären, ob sie eine Chance für Koalitionsverhandlungen sehen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur