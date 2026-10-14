Pep Guardiola wird als offizieller Markenbotschafter des Projekts vorgestellt

Ohana Development hat anlässlich des Starts der zweiten Bauphase des Projekts bekannt gegeben, dass Erling Haaland nun stolzer Eigentümer einer Immobilie in den "Manchester City Yas Residences by Ohana" ist. Die zweite Phase umfasst Reihenhäuser mit zwei oder drei Schlafzimmern, Maisonette-Villen sowie Villen mit vier oder fünf Schlafzimmern; der Verkauf beginnt am 19. Oktober 2026. Bei der Veranstaltung in der Etihad Arena waren über 4.000 Gäste zu Gast, darunter Pep Guardiola, der als offizieller Markenbotschafter des Projekts vorgestellt wurde.

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Manchester City Yas Residences by Ohana Launches Phase 2 (Photo: AETOSWire)

Das Projekt liegt am Yas-Kanal, direkt neben Yas Island, erstreckt sich über 1,67 Millionen Quadratmeter und wird mehr als 2.000 Wohneinheiten umfassen. Der Spatenstich für die weltweit erste Wohnanlage unter dem Namen Manchester City ist bereits erfolgt; die schrittweise Fertigstellung ist bis 2029 geplant.

In einem Videoauftritt verkündete Manchester-City-Star Erling Haaland, dass er sich darauf freue, als stolzer Hausbesitzer mit einer Villa mit fünf Schlafzimmern für seine Familie in den "Manchester City Yas Residences by Ohana" Teil der Ohana-Familie zu werden. Zudem nahm auch die Manchester-City-Legende Alfie Haaland die Schlüssel für sein neues Zuhause in der Wohnanlage entgegen.

Pep Guardiola trat ebenfalls auf die Bühne, um in einer Diskussion über Teamwork, Durchhaltevermögen und die Bedeutung von Sport und Wohlbefinden über den Fußball hinaus zu sprechen.

Husein Salem, CEO von Ohana Development, sagte: "Die Resonanz auf unsere erste Phase hat gezeigt, welches Vertrauen die Käufer in Abu Dhabi und in unsere Vision für die 'Manchester City Yas Residences by Ohana' setzen. Phase 2 knüpft an diese Dynamik an und bietet weiteren Familien und Investoren die Möglichkeit, Teil dieser einzigartigen Wohnanlage zu werden. Die Ernennung von Pep Guardiola zu unserem offiziellen Markenbotschafter unterstreicht einmal mehr unser Engagement für die Schaffung eines Wohnstandorts, bei dem Sport, Wohlbefinden und nachhaltiger Wert im Mittelpunkt stehen."

Pep Guardiola sagte: "Im Profisport wissen wir, dass Leistung von mehr als nur dem Training abhängt. Erholung, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden sind ebenso wichtig, und diese Prinzipien spielen auch im Alltag eine Rolle. Bei den 'Manchester City Yas Residences by Ohana' stehen Sport und Wellness im Mittelpunkt der Gemeinschaft und bieten den Bewohnern die Möglichkeit, aktiv zu bleiben, neue Energie zu tanken und Zeit miteinander zu verbringen. Dieser Ansatz macht das Projekt für mich besonders attraktiv, und ich freue mich, als offizieller Markenbotschafter für diese einzigartige Gemeinschaft zu Ohana Development zu gehören."

Weitere Informationen zu Ohana Development finden Sie unter https://ohana.ae/.

*Quelle: AETOSWire

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