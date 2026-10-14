Der Saudi Fund for Development (SFD) hat heute gemeinsam mit der Regierung des Kosovo die Autobahn Pristina-Mitrovica eingeweiht. Dies ist das erste abgeschlossene Projekt des SFD im Kosovo und ein wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft zwischen beiden Seiten.

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SFD CEO and Kosovar's minsters sideline meeting (Photo: AETOSWire)

Seine Exzellenz Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, Vorstandsvorsitzender des Saudi Fund for Development, weihte den modernisierten Autobahnabschnitt ein, indem er das Band an der neu fertiggestellten Straße durchschnitt. Anschließend führte er Begleitgespräche mit Seiner Exzellenz Hekuran Murati, dem Finanzminister, Seiner Exzellenz Dimal Basha, dem Minister für Infrastruktur und Verkehr, sowie Seiner Exzellenz Arben Vitia, dem Gesundheitsminister, um die Entwicklungsprojekte und die fortgesetzte Partnerschaft zwischen dem SFD und dem Kosovo zu erörtern.

Im Rahmen des Projekts wird ein 9,87 km langer Abschnitt der Autobahn Pristina-Mitrovica ausgebaut, wodurch die Verbindung zwischen Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, und Mitrovica gestärkt und die Anbindung an den Norden des Kosovo sowie an die umliegenden Gemeinden verbessert wird. Davon werden voraussichtlich rund 600.000 Einwohner profitieren, insbesondere die Bewohner von Pristina, Mitrovica und Vushtrri.

Durch die Verbesserung der regionalen Anbindung wird das Projekt die Fahrzeiten verkürzen und die Verkehrssicherheit erhöhen, wodurch eine schnellere, sicherere und effizientere Strecke für den Personen- und Güterverkehr entsteht.

Über die Infrastruktur hinaus wird das Projekt die Menschen und Gemeinden entlang des Korridors unterstützen. Die verbesserte Anbindung wird den Personen- und Güterverkehr erleichtern, den Zugang zu Arbeitsplätzen und grundlegenden Dienstleistungen stärken und zur wirtschaftlichen Aktivität entlang dieses wichtigen Verkehrskorridors beitragen.

Der SFD unterstützte das Projekt durch ein vergünstigtes Darlehen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar, das gemeinsam mit dem OPEC-Fonds für internationale Entwicklung kofinanziert wurde. Damit wurde deutlich, wie internationale Zusammenarbeit und starke Partnerschaften die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und langfristige Wirkung erzielen können.

Seine Exzellenz Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, Vorstandsvorsitzender des Saudi Fund for Development, erklärte: "Die Autobahn Pristina-Mitrovica stellt einen wichtigen Meilenstein in der Partnerschaft der SFD mit dem Kosovo dar. Mit unserem vergünstigten Darlehen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar unterstützen wir eine verbesserte regionale Anbindung sowie sicherere und effizientere Reisemöglichkeiten für rund 600.000 Einwohner. Das Projekt wird den Zugang zu Arbeitsplätzen und grundlegenden Dienstleistungen verbessern, den Personen- und Warenverkehr erleichtern und die wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung fördern. Es verdeutlicht den Wert unserer Partnerschaft mit der Regierung des Kosovo bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und der Schaffung dauerhafter Vorteile für die Gemeinden."

Seine Exzellenz Hekuran Murati, Finanzminister, erklärte: "Die Autobahn Pristina-Mitrovica ist ein wichtiges Projekt für unsere Bevölkerung und unsere Gemeinden. Sie wird das Reisen sicherer machen, die Anbindung stärken und einen besseren Zugang zu Arbeitsplätzen, Bildung, Gesundheitsversorgung und Märkten ermöglichen. Wir schätzen die Partnerschaft mit dem Saudi-Fonds für Entwicklung und dem OPEC-Fonds für internationale Entwicklung, die uns bei der Umsetzung dieses wichtigen Projekts unterstützen."

Seit mehr als fünf Jahrzehnten arbeitet der SFD mit Partnern weltweit zusammen, um eine nachhaltige Entwicklung sowie langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Das Autobahnprojekt spiegelt die fortgesetzte Partnerschaft der SFD mit dem Kosovo sowie das gemeinsame Engagement wider, die Anbindung zu verbessern und den Menschen und Gemeinden sinnvolle, dauerhafte Vorteile zu verschaffen.

*Quelle: AETOSWire

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