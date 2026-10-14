Der Aktienhandel steht möglicherweise vor seiner größten technologischen Veränderung seit Jahrzehnten. Was bei Kryptowährungen längst selbstverständlich ist, könnte bald auch für klassische Aktien gelten: Handel rund um die Uhr, schnellere Abwicklung und ein direkterer Zugang zu internationalen Kapitalmärkten. Der Schlüssel heißt Tokenisierung. Dabei werden Aktien oder die mit ihnen verbundenen Rechte digital auf einer Blockchain abgebildet. Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de