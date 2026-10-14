Weltraum, Drohnen und Robotik dürften in den kommenden Jahren deutlich an Gewicht gewinnen. Am 24. September meldete der Weltverband IFR einen Rekordbestand von 5 Millionen Industrierobotern, und am 28. September erreichte Starship erstmals eine Erdumlaufbahn. Beides gehört enger zusammen, als es zunächst scheint. Wer Drohnen losschickt oder Roboter in Fabriken stellt, braucht eine Verbindung, einen Antrieb und Software, die alles steuert. Vom All bis zur Fabrikhalle werden gerade die Weichen gestellt. Wir sehen uns daher SpaceX, First Hydrogen und Siemens genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de