Perron geht unter Tage: Amex Gold Mining: Vom hochgradigen Fund zur konkreten Minenentwicklung

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Die Rampe bei Perron wächst, eine neue Goldzone liegt direkt unter der künftigen Infrastruktur und die Machbarkeitsstudie weist starke Kennzahlen aus. Amex macht aus Exploration zunehmend Entwicklung.

- Anzeige/Werbung - Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Amex Gold Mining Inc. · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Amex Gold Mining Inc. (WKN: A42G55) hat sich die Investmentstory 2026 grundlegend verändert. Amex entwickelt das Goldprojekt Perron in Québec vom hochgradigen Fund zu einem konkreten Minenprojekt. Das Projekt liegt im Abitibi-Grünsteingürtel. Seit August ist der Wandel auf dem Gelände sichtbar: Das Portal für die genehmigte Großprobe ist fertiggestellt, die Rampe war zum 21. September mehr als 75 Meter vorgetrieben. Parallel läuft der formelle Umweltprüfungsprozess für die geplante Perron-Mine.

Der zweite Teil der Story bleibt die Exploration. Mit der Rosé Zone meldete Amex am 10. September eine neue hochgradige Goldentdeckung rund 165 Meter unterhalb der Rampe. Dazu kommen neue Ergebnisse aus bestehenden Zonen und ein erstes Bohrprogramm auf Perron West in Ontario. Amex baut damit bereits Infrastruktur für Phase 1, während die geologische Basis des Projekts weiter wächst.

Perron besitzt bereits Reserven und eine Machbarkeitsstudie

Anders als viele Explorationsgesellschaften stützt sich Amex Gold Mining Inc. (WKN: A42G55) nicht mehr nur auf Bohrergebnisse und Mineralressourcen. Die Phase-1-Machbarkeitsstudie vom 13. April weist nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 774.000 Unzen Gold mit 12,1 g/t aus. Das entspricht rund 1,989 Mio. Tonnen Erz; der zugehörige technische Bericht nach NI 43-101 wurde am 28. Mai eingereicht. Die Reserven stammen aus der hochgradigen Champagne Zone und bilden die Grundlage für einen bewusst kompakten ersten Produktionsabschnitt.

Das Konzept sieht einen Untertagebetrieb mit durchschnittlich 1.100 Tonnen Erz pro Tag vor. Aufbereitet werden soll das Erz gegen Gebühr in einer bestehenden regionalen Anlage. Dafür liegt laut Studie bislang nur eine unverbindliche Absichtserklärung vor, Gespräche über einen verbindlichen Vertrag laufen. Nach zwei Jahren Vorproduktion sieht die Studie fünf Jahre Produktion mit rund 147.000 Unzen Gold pro Jahr vor. Der verwässerte Kopfgehalt liegt bei 12,0 g/t, die gewinnbare Goldmenge laut Produktionstabellen bei rund 751.000 Unzen; die Zusammenfassung der Studie nennt abweichend 770.000 Unzen. Die AISC über die Minenlaufzeit beziffert die Studie auf 910 US-Dollar je Unze.

Auch die Wirtschaftlichkeitskennzahlen fallen im Studienmodell hoch aus. Bei 3.500 US-Dollar je Unze errechnet die Studie einen Nachsteuer-Kapitalwert von 1,127 Mrd. CAD und eine interne Verzinsung von 114,6 Prozent. Grundlage sind ein CAD/USD-Kurs von 1,38 und ein Diskontsatz von fünf Prozent; die Amortisation soll rund 0,5 Jahre nach Beginn der kommerziellen Produktion erreicht sein. Den anfänglichen Kapitalbedarf schätzt die Studie auf 193,9 Mio. CAD, Einnahmen von 68,1 Mio. CAD aus der Vorproduktion könnten einen Teil davon ausgleichen.

Phase 1 bildet bewusst nur einen Teil des Ressourceninventars ab. Daneben weist Amex für Perron Mineralressourcen zum Stichtag 21. Mai 2025 aus: 1,615 Mio. Unzen gemessene und angezeigte Ressourcen mit 6,14 g/t sowie 698.000 Unzen vermutete Ressourcen mit 4,31 g/t. Phase 2 mit eigener Aufbereitungsanlage sowie Untertage- und Tagebaubereichen wird noch untersucht und ist nicht genehmigt.

Seit August wird aus Planung reale Untertage-Infrastruktur

Die jüngsten Meldungen zeigen den Übergang von der Studie zur praktischen Entwicklung. Am 5. August meldete Amex (WKN: A42G55) den Abschluss der Bohr- und Sprengarbeiten für das Portal der 40.000-Tonnen-Großprobe. Portal und zugehörige Infrastruktur sollen laut Unternehmen - vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen - später auch Teil der kommerziellen Mine werden.

Am 2. September war das Portal fertiggestellt und der erste Abschlag der Untertage-Rampe gesprengt. Der von CMAC-Thyssen ausgeführte Vortrieb soll bis auf etwa 235 Meter vertikale Tiefe reichen und Zugang zur Champagne Zone schaffen. Die Großprobe soll Daten zu Abbaubedingungen, Gehaltskontinuität, Verwässerung und Metallurgie liefern. Für die Überprüfung des späteren Minenmodells einer hochgradigen Untertagelagerstätte sind solche Daten besonders wertvoll.

Quelle: Amex Gold Mining

Am 21. September meldete Amex mehr als 75 Meter Rampenvortrieb. Parallel begann der Bau der mechanischen Werkstatt; der Korridor für die geplante 25 kV-Stromleitung war gerodet, die Installation der Masten sollte in den folgenden Wochen beginnen. Wasseraufbereitung, Lagerflächen und weitere Oberflächeninfrastruktur werden ausgebaut.

Genehmigungsverfahren für die geplante Mine läuft

Neben der Großprobe arbeitet Amex am Genehmigungsweg für die eigentliche Mine. Am 13. August reichte Amex beim Umweltministerium von Québec die Projektanzeige für die geplante Perron-Mine ein. Damit ist die Umweltprüfung formal angestoßen. Das Ministerium MELCCFP soll nun eine Direktive erlassen, die den Inhalt der späteren Umweltverträglichkeitsprüfung festlegt.

Amex (WKN: A42G55) hat nach eigenen Angaben Umwelt-Basisstudien, Engineering, technische Untersuchungen und den Austausch mit Interessengruppen aufgenommen. Eine Minengenehmigung ist das noch nicht, erste Einnahmen strebt Amex laut Studie für 2028 an.

Rosé Zone: Neue Entdeckung direkt unter der künftigen Infrastruktur

Parallel zur Entwicklung liefert die Exploration neue Ziele. Die am 10. September vorgestellte Rosé Zone beginnt laut Unternehmen rund 165 Meter direkt unterhalb der derzeit vorgetriebenen Rampe. Sollte die Mineralisierung durch weitere Bohrungen ausreichend definiert und später in Ressource und Minenplan aufgenommen werden, könnte die Nähe zur Untertage-Infrastruktur den Zugang erleichtern.

In der Rosé Zone lieferte Bohrloch PE-26-934 8,02 g/t Gold über 4,30 Meter Bohrkernlänge. Darin enthalten sind 23,93 g/t Gold über 1,15 Meter. PE-26-908 traf 11,78 g/t Gold über 1,80 Meter, einschließlich 30,86 g/t über 0,65 Meter. PE-25-878 enthielt 10,94 g/t Gold über 1,20 Meter, einschließlich 21,22 g/t über 0,55 Meter. Alle Angaben sind Bohrkernlängen, keine bestätigten wahren Mächtigkeiten. Die bislang interpretierte Zone lässt sich über etwa 275 Meter vertikal und 70 Meter Streichlänge verfolgen und ist in mehreren Richtungen offen.

Quelle: Amex Gold Mining

Trotz der günstigen Lage ist Rosé eine frühe Entdeckung. Die Zone ist nicht Teil der Phase-1-Reserve. Dafür braucht es eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine neue wirtschaftliche Bewertung. Rosé ist damit heute ein aussichtsreiches Explorationsziel.

Bestehende Zonen liefern zusätzliche Ressourcen- und Explorationsoptionen

Auch außerhalb von Rosé setzt Amex (WKN: A42G55) die Bohrungen fort. In der N110 Zone traf PEX-26-319 43,41 g/t Gold über 1,20 Meter Bohrkernlänge. Darin enthalten sind 82,70 g/t über 0,60 Meter. Die dort bislang ausgewiesenen Unzen liegen laut Unternehmen vollständig in der Kategorie vermutet, weitere Bohrungen sollen Teile davon in eine höhere Vertrauenskategorie überführen.

Daneben laufen Arbeiten in den Zonen Gratien und Grey Cat. In der Central Polymetallic Zone lieferte Bohrloch PEG-25-888 laut Meldung vom 10. September 4,09 Prozent Zink, 0,82 g/t Gold und 2,03 g/t Silber über 1,50 Meter, einschließlich 11,35 Prozent Zink über 0,50 Meter. Perron beherbergt damit auch VMS- und polymetallische Mineralisierung. Wirtschaftlicher Kern der Minenentwicklung bleibt jedoch die Champagne Zone.

Perron West erweitert die Story nach Ontario

Mit Perron West bohrt Amex zudem den angrenzenden Teil des Systems auf der Seite Ontarios. Zusammen mit Perron, Abbotsford und Hepburn umfasst das Landpaket laut Unternehmen rund 570,94 km². Das Gebiet liegt in einer geologisch aussichtsreichen Umgebung für hochgradige Gold- und VMS-Mineralisierung.

In der Target Area A lieferte PW-26-002 22,20 g/t Silber, 0,29 Prozent Kupfer und 0,34 Prozent Zink über 1,20 Meter. In Target Area D meldete Amex anomale Goldwerte, etwa 0,47 g/t Gold über 1,50 Meter in PW-26-012.

Finanzierung stärkt den Weg in die Entwicklung

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen frühen Entwicklern ist die Finanzierung. Im Juni schloss Amex Gold Mining Inc. (WKN: A42G55) eine überzeichnete Privatplatzierung über 79,69 Mio. CAD brutto ab. Die Mittel sollen unter anderem die Großprobe, einen Teil der Phase-1-Entwicklung, eine Phase-2-Machbarkeitsstudie und weitere Exploration finanzieren.

Bemerkenswert ist die Rolle von Eldorado Gold, das die gesamte letzte Tranche über rund 20,62 Mio. CAD zeichnete. Eldorado Gold hielt danach als strategischer Investor rund 26,90 Prozent der Amex-Aktien. Die Angabe des Unternehmens bezieht sich auf die ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis.

Fazit: Perron wird vom Explorationsprojekt zum Entwicklungsprojekt

Amex hat Perron 2026 vom Explorations- zum Entwicklungsprojekt gemacht. Die Phase-1-Machbarkeitsstudie liefert erstmals Reserven und einen konkreten Minenplan. Seit August entstehen Portal, Rampe und Oberflächeninfrastruktur. Gleichzeitig wurde die Umweltprüfung für die geplante Mine angestoßen.

Chancen liegen in der Kombination aus hohen Reservegehalten, einem Phase 1-Konzept mit begrenztem Anfangskapital, einer finanzierten Großprobe und zusätzlichem Explorationspotenzial. Dazu zählen die Rosé Zone rund 165 Meter unterhalb der Rampe, mögliche Höherstufungen von Ressourcen und die Explorationsfläche auf Perron West.

Die 40.000-Tonnen-Großprobe wird zum Bindeglied zwischen Studie und Realität. Entscheidend bleiben Großprobe, Genehmigungen, ein verbindlicher Aufbereitungsvertrag und die Finanzierung. Gelingt die Umsetzung, würde Perron einen weiteren Schritt in Richtung Goldmine machen. Goldaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Amex Machbarkeitsstudie, 13.04.2026 · Amex Technischer Bericht, 28.05.2026 · Amex Finanzierung, 18.06.2026 · Amex Umfirmierung, 30.06.2026 · Amex Portal, 05.08.2026 · Amex Projektanzeige, 13.08.2026 · Amex Rampe, 02.09.2026 · Amex Rosé, 10.09.2026 · Amex Entwicklung, 21.09.2026

Quelle Intro-Bild: https://amexgoldmining.com/investors/corporate-presentation

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung, kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

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Erstellerin und Herausgeberin dieses Beitrags ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittent: Amex Gold Mining Inc. (vormals Amex Exploration Inc.; TSXV: AMX; FSE: MX0; OTCQX: AMXEF; ISIN: CA03114D1087; WKN: A42G55). Unternehmensangaben und Angaben Dritter wurden journalistisch eingeordnet; soweit nicht ausdrücklich angegeben, handelt es sich bei der Wiedergabe solcher Angaben nicht um eigene Prognosen oder Berechnungen der SRC oder des Autors.

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Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Amex Gold Mining Inc. besteht ein entgeltlicher IR-Beratervertrag. SRC erhält dafür eine Vergütung. Die Vergütung ist nicht vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, der Kursentwicklung der Aktie, dem Erreichen bestimmter Projektziele oder einer bestimmten positiven Berichterstattung abhängig. Der Autor wird von der SRC swiss resource capital AG vergütet und hat keine eigene Vertragsbeziehung zu Amex Gold Mining Inc.! Die bezahlte IR-Beziehung begründet ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung und damit einen Interessenkonflikt.

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Stand 09.10.2026: Weder der Autor noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Amex Gold Mining Inc. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Amex Gold Mining Inc. ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Amex Gold Mining Inc. hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Redaktionelle Quellenbasis, Methodik und Informationsstand

Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Originalquellen von Amex Gold Mining Inc. Berücksichtigt wurden insbesondere die Phase-1-Feasibility-Study vom 13. April 2026, der am 28. Mai 2026 eingereichte NI-43-101 Technical Report, die Finanzierungsmitteilung vom 18. Juni 2026, die Mitteilung zur Umfirmierung vom 30. Juni 2026 sowie die Unternehmensmeldungen vom 5. August 2026 (Portal Blasting), 13. August 2026 (Project Notice), 2. September 2026 (Beginn Rampenentwicklung), 10. September 2026 (Rosé Zone) und 21. September 2026 (mehr als 75 m Rampenentwicklung). Die Meldungsübersicht des Unternehmens wurde bis zum Redaktionsstand auf neuere Meldungen geprüft.

Redaktionsstand: 9. Oktober 2026. Eine routinemäßige laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzlich gebotene Berichtigungen oder Aktualisierungen bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt-, Rohstoffpreis- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen. SRC und der Autor haben die Angaben des Unternehmens und der technischen Drittquellen nicht unabhängig technisch, geologisch, metallurgisch, rechtlich oder wirtschaftlich verifiziert und keine eigene Unternehmensbewertung, Ressourcenschätzung, Reservenschätzung oder Machbarkeitsstudie erstellt.

Qualified Persons und technische Berichte

Der NI-43-101 Technical Report zur Phase-1-Feasibility-Study trägt den Titel "NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Perron Mine, Québec, Canada", hat einen effektiven Stichtag 31. März 2026 und wurde von Fachleuten von P&E Mining Consultants Inc., Laurentia Exploration Inc., Evomine Consulting Inc., A2GC LP, Hydro-Ressources Inc., Soutex Inc. und Norda Stelo Inc. erstellt. Qualified Persons des Berichts sind Antoine Yassa, P.Geo.; Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D.; Stephen Coates, P.Eng.; Alexandre Burelle, P.Eng.; Amélie C. Ouellet, P.Eng.; Michael Verreault, P.Eng.; Pierre Roy, P.Eng.; und Denys Vermette, P.Geo.; laut Unternehmen sind sie unabhängig von Amex. Für die aktuellen Explorationsmeldungen benennt Amex Aaron Stone, P.Geo., Vice President Exploration (als Unternehmensangehöriger nicht unabhängig), sowie für die Meldung vom 10. September 2026 zusätzlich Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (unabhängig), als Qualified Persons. Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags. SRC und der Autor sind keine Qualified Persons.

Mineral Resources und Mineral Reserves

Mineral Resources und Mineral Reserves sind unterschiedliche Kategorien. Die Phase-1-Feasibility-Study weist Proven & Probable Mineral Reserves von rund 1,989 Mio. Tonnen mit 12,1 g/t Gold beziehungsweise rund 774.000 Unzen Gold aus (Stichtag 1. April 2026). Daneben nennt Amex Mineralressourcen mit Stichtag 21. Mai 2025 von 1,615 Mio. Unzen Gold (Measured & Indicated; 8,183 Mio. Tonnen mit 6,14 g/t) und 698.000 Unzen (Inferred; 5,044 Mio. Tonnen mit 4,31 g/t). Die Studienmeldung gibt nicht an, ob die Ressourcen die Reserven einschließen; Ressourcen und Reserven sind nicht additiv zu verstehen. Mineral Resources, die keine Mineral Reserves sind, besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und können nicht unmittelbar als Reserven behandelt werden.

Feasibility Study, NPV, IRR, AISC und Produktionsziele

Die im Beitrag genannten Werte zu NPV, IRR, Payback, CAPEX, AISC, Produktion, Durchsatz, Minenlaufzeit, Recoveries und Cashflow sind Studienwerte und keine tatsächlich erzielten Betriebsergebnisse. Der Basisfall der Phase-1-FS verwendet unter anderem einen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze und einen CAD/USD-Wechselkurs von 1,38. Für die vorgesehene Aufbereitung in fremden Anlagen (Toll Milling) liegt laut Studie bisher nur eine unverbindliche Absichtserklärung vor. Die Studie nennt in der Zusammenfassung 770.000 Unzen gewinnbares Gold, in den Produktionstabellen 751.000 Unzen; der Beitrag verwendet den Tabellenwert. Veränderungen von Goldpreis, Wechselkurs, Kosten, Zeitplan, Mining Recovery, Verwässerung, Toll-Milling-Konditionen, Steuern, Genehmigungen oder Finanzierung können die Wirtschaftlichkeit wesentlich verändern. Der für 2028 angestrebte Beginn von Einnahmen ist eine zukunftsgerichtete Unternehmensplanung und keine Garantie.

Bulk Sample und Untertageentwicklung

Das genehmigte 40.000-Tonnen-Bulk-Sample-Programm und die dafür errichteten beziehungsweise im Bau befindlichen Untertage- und Oberflächenanlagen dienen der Gewinnung zusätzlicher technischer, geologischer, geotechnischer, metallurgischer und betrieblicher Daten. Die Durchführung des Bulk Samples ist nicht mit dem Beginn einer kommerziellen Produktion gleichzusetzen. Aussagen, wonach Portal, Rampe oder andere Anlagen später in eine kommerzielle Mine integriert werden sollen, stehen unter dem Vorbehalt weiterer Genehmigungen, Finanzierung, Engineering und einer entsprechenden Entwicklungsentscheidung.

Explorationsergebnisse und Rosé Zone

Einzelne hochgradige Bohrabschnitte sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Kontinuität, Mächtigkeit oder Wirtschaftlichkeit einer gesamten Lagerstätte. Die Rosé Zone ist eine neue Explorationsentdeckung und zum Redaktionsstand dieses Beitrags nicht Bestandteil der Phase-1-Mineralreserve. Aus ihrer Nähe zur Rampe dürfen keine wirtschaftlichen Schlussfolgerungen gezogen werden, solange die Mineralisierung nicht durch weitere Bohrungen ausreichend definiert, in einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung berücksichtigt und in einer entsprechenden technischen beziehungsweise wirtschaftlichen Studie bewertet wurde. Die angegebenen Bohrkernlängen entsprechen nicht zwingend der wahren Mächtigkeit.

Genehmigungen und Umweltprüfung

Die Einreichung der Project Notice beim Québecer MELCCFP leitet den Umweltprüfungsprozess für die geplante Perron-Mine ein, stellt jedoch keine endgültige Umwelt- oder Betriebsgenehmigung dar. Weitere behördliche Prüfungen, die Environmental Impact Assessment, Konsultationen, Genehmigungen und gegebenenfalls zusätzliche Auflagen sind erforderlich. Es besteht keine Gewähr dafür, dass alle erforderlichen Genehmigungen im erwarteten Zeitraum, zu erwarteten Bedingungen oder überhaupt erteilt werden.

Finanzierung und Eldorado-Beteiligung

Die im Juni 2026 abgeschlossene Privatplatzierung erbrachte nach Unternehmensangaben rund 79,69 Mio. CAD Bruttoerlös. Eldorado Gold Corporation hielt nach Abschluss der letzten Tranche laut Amex rund 26,90% der ausstehenden Amex-Aktien auf unverwässerter Basis (rund 26,99% teilweise verwässert). Die Beteiligung eines strategischen Investors stellt weder eine Garantie für zukünftige Finanzierung noch für die erfolgreiche Entwicklung oder Produktion des Perron-Projekts dar. Weitere Eigenkapitalfinanzierungen können bestehende Aktionäre verwässern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält beziehungsweise verarbeitet zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, insbesondere hinsichtlich des Fortschritts der Rampe, der Durchführung und Ergebnisse des Bulk-Sample-Programms, des Genehmigungsprozesses, des angestrebten Produktions- beziehungsweise Einnahmestarts 2028, der Umsetzung der Phase-1-Feasibility-Study, möglicher Phase-2-Entwicklung, zukünftiger Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen sowie der weiteren Exploration bei Perron, Rosé und Perron West. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen, Planungen und Schätzungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Besondere Risiken

Investitionen in Aktien von Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen Goldpreis- und Wechselkursschwankungen, geologische und metallurgische Unsicherheiten, Abweichungen bei Gehalten, Verwässerung und Mining Recovery, Bau- und Ramp-up-Risiken, Toll-Milling- und Gegenparteirisiken einschließlich des bislang fehlenden verbindlichen Aufbereitungsvertrags, Kosteninflation, Finanzierung und Verwässerung, Genehmigungs- und Umweltrisiken, Beziehungen zu lokalen und indigenen Gemeinschaften, Arbeitskräfte- und Lieferkettenrisiken sowie Änderungen rechtlicher, steuerlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen.

Regulatorische Transparenz

Die Transparenzangaben orientieren sich, soweit einschlägig, insbesondere an Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie - soweit die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind - §§ 85 und 86 WpHG und an den Transparenzgrundsätzen der British Columbia Securities Commission einschließlich BC Notice 51-703 für Promotional Communications. Diese Bezugnahme bedeutet nicht, dass BaFin, BCSC oder eine andere Aufsichtsbehörde diesen Beitrag geprüft, genehmigt oder dessen Richtigkeit bestätigt hat. Dieser Disclaimer stellt keine Rechtsberatung dar.

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