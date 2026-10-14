BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Regierung und Krankenkassen wollen am Mittwoch ihre offizielle Prognose zu den Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung für dieses und kommendes Jahr aufstellen. Voraussichtlich am Nachmittag will der Schätzerkreis aus Expertinnen und Experten des Gesundheitsministeriums, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes in Bonn ein Ergebnis mitteilen, wie aus Kreisen des Gremiums verlautete.

Zentral ist dies für die Beitragsentwicklung. Anhand der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben wird ermittelt, ob rein rechnerisch Bedarf für Beitragserhöhungen besteht. Die Beiträge legen die einzelnen Kassen allerdings selbst fest.

Letzte Vorkehrungen gegen erneute Anhebungen zum 1. Januar will die Koalition kurz nach der Schätzung treffen. Mit einem Sparpaket sollen die gesetzlichen Krankenkassen von starken Ausgabensteigerungen entlastet werden, um Beitragserhöhungen 2027 möglichst zu verhindern. Dafür sollen an ein Notfallreform-Gesetz Änderungen angehängt werden. Das Gesetz soll am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung kommen./bw/DP/men