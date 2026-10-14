Die Nel-ASA-Aktie zeigt nach ihrem jahrelangen Kursverfall einen neuen Stabilisierungsversuch. Gestern legte der Wasserstoff-Titel um +6,32% auf 2,12 NOK zu. Der Kurs hält sich damit oberhalb einer langfristig wichtigen Unterstützungszone. Während der RSI ein erstes bullisches Signal liefert, bleibt der übergeordnete Abwärtstrend allerdings vollständig intakt. Chartanalyse zur Nel-ASA-Aktie Die Nel-ASA-Aktie bewegt sich seit mehreren Monaten überwiegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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