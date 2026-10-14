Wenn der Lkw arbeitet und die Batterie lädt: Janus Electric verändert die Depotplanung

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Bei elektrischen Lkw richtet sich viel Aufmerksamkeit auf die Reichweite. Für einen Transportbetrieb ist jedoch eine zweite Größe ebenso wichtig: Wie lange steht das Fahrzeug tatsächlich für Aufträge zur Verfügung?

Ein Truck, der zwischen zwei Schichten Energie benötigt, muss rechtzeitig wieder einsatzbereit sein. Dabei hängen Fahrzeugplanung, Ladeleistung und Stromversorgung zusammen. Je intensiver ein Fahrzeug genutzt wird, desto genauer muss ein Betreiber prüfen, wie sich Ladepausen in den Tagesablauf integrieren lassen.

Eine alternative Organisation besteht darin, Fahrzeug und Batterie während des Ladens voneinander zu trennen.

Energieversorgung als betriebliche Aufgabe

Für europäische Depotflotten ist diese Frage unmittelbar verständlich. Fahrzeuge kehren zu bekannten Standorten zurück, fahren wiederkehrende Strecken oder werden nacheinander von mehreren Fahrern eingesetzt.

Solche Abläufe schaffen Möglichkeiten für eine geplante Energieversorgung. Gleichzeitig kann eine ungünstig gelegene Ladepause die verfügbare Einsatzzeit begrenzen.

Die passende Lösung hängt vom Betrieb ab. Manche Fahrzeuge haben ausreichend lange Standzeiten für das Laden. Andere benötigen eine kurze Unterbrechung zwischen Transportaufgaben. Entscheidend ist, ob Fahrzeuge, Stromanschluss und Infrastruktur zusammen zur vorgesehenen Auslastung passen.

Ein bestimmtes Ladesystem ist daher nicht automatisch für jede Flotte wirtschaftlich überlegen.

Janus trennt Ladezeit und Fahrzeugpause

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) kombiniert die Umrüstung vorhandener Diesel-Lkw mit austauschbaren Batterien.

In dem am 8. Oktober veröffentlichten Interview mit Vorstandschef Ben Hutt wird ein Batteriewechsel von ungefähr fünf Minuten beschrieben. Anschließend kann das Fahrzeug mit geladenen Batterien weiterarbeiten, während die entnommenen Einheiten separat geladen werden.

Der betriebliche Vorteil liegt in dieser Trennung. Eine längere Batterieladung muss nicht gleichzeitig eine entsprechend lange Fahrzeugpause bedeuten.

Besonders bei hoher Auslastung oder aufeinanderfolgenden Schichten könnte das interessant sein. Der Nutzen hängt allerdings davon ab, dass geladene Batterien verfügbar sind und der Wechsel zuverlässig in den Betriebsablauf passt.

Das Depot wird zum Energiezentrum

Janus beschreibt im Interview eine Infrastruktur mit Batterie- und Ladesystemen in Containern, die an gewerblichen oder industriellen Standorten aufgestellt werden können.

Die Strategie konzentriert sich auf Kundendepots und passende Transportnetze. Damit richtet sich die Infrastruktur nach den Einsatzorten der Fahrzeuge.

Für europäische Leser ist dieser Gedanke relevant, weil Elektrifizierung innerhalb einer Flotte schrittweise erfolgen kann. Ein Unternehmen kann zunächst geeignete Touren und Standorte auswählen, statt sämtliche Fahrzeugaufgaben gleichzeitig umzustellen.

Die modular aufgebaute Infrastruktur ersetzt jedoch keine Standortprüfung. Netzanschluss, verfügbare Leistung, Flächen, Genehmigungen und der tägliche Energiebedarf bleiben wesentliche Voraussetzungen.

Mehr Zeit zum Laden bedeutet nicht weniger Energiebedarf

Wenn eine Batterie separat geladen wird, lässt sich ihre Ladung flexibler planen. Das kann helfen, verfügbare Zeitfenster und gegebenenfalls günstigere Stromtarife zu nutzen.

Daraus folgt aber nicht, dass hohe Fahrzeugauslastung ohne entsprechende Stromversorgung möglich wäre. Die Energie für die gefahrenen Kilometer muss weiterhin bereitgestellt werden.

Bei vielen Fahrzeugen steigen außerdem die Anforderungen an Batteriebestand und Ladeorganisation. Ein Betreiber muss kalkulieren, wie viele zusätzliche Einheiten benötigt werden und wie schnell entladene Batterien wieder verfügbar sind.

Die wirtschaftliche Betrachtung umfasst deshalb mehr als die Dauer des Wechsels. Zusätzliche Batterien und Wechseltechnik müssen durch ihren betrieblichen Nutzen gerechtfertigt werden.

Direktes Laden erweitert die Auswahl

Janus-Fahrzeuge können nach Unternehmensangaben auch konventionell per Ladekabel geladen werden. Das schafft eine weitere Möglichkeit, die Energieversorgung an den jeweiligen Betrieb anzupassen.

Ein Fahrzeug kann damit eingesetzt werden, bevor am betreffenden Standort eine Wechselstation eingerichtet ist. Auch längere planbare Standzeiten lassen sich für direktes Laden nutzen.

Die Kombination kann einen schrittweisen Aufbau unterstützen. Sie verlangt zugleich klare Entscheidungen darüber, an welchen Standorten welche Infrastruktur wirtschaftlich sinnvoll ist.

Für Kunden zählt letztlich ein verlässlicher Tagesablauf, unabhängig davon, ob die Energie über einen Batteriewechsel oder einen Ladeanschluss bereitgestellt wird.

Betriebsdaten liefern erste Anhaltspunkte

Zum Juni 2026 nennt der neue Artikel 28 Janus-Lkw mit mehr als 750.000 elektrischen Kilometern und über 4.000 Batteriewechseln.

Die ebenfalls genannte Verfügbarkeit von ungefähr 99 Prozent ist eine Unternehmensangabe. Der übermittelte Beitrag erläutert die Berechnung und den betrachteten Zeitraum nicht im Detail.

Für die weitere Beurteilung wären deshalb Daten zu einzelnen Einsatzprofilen, Wartungszeiten und der Verfügbarkeit des gesamten Energiesystems besonders hilfreich.

Fazit

Die Wirtschaftlichkeit elektrischer Lkw hängt eng mit ihrer verfügbaren Einsatzzeit zusammen. Reichweite allein beantwortet nicht, wie gut ein Fahrzeug zwischen Touren oder Schichten mit Energie versorgt werden kann. Gerade bei planbaren Depotabläufen wird die Organisation des Ladens zu einer zentralen Betriebsaufgabe.

Janus bietet mit austauschbaren Batterien einen Ansatz, der Fahrzeugpause und Batterieladung voneinander trennt. Direktes Laden erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Die berichteten Wechselvorgänge zeigen praktische Erfahrungen, begründen aber keinen pauschalen Vorteil für jede Flotte.

Für einen europäischen Einsatz müssten Standortbedingungen, technische Voraussetzungen und lokale Betreuung geklärt werden. Auch zusätzliche Batterien und Infrastruktur gehören in die Kostenrechnung. Anleger sollten deshalb neben Fahrzeugzahlen auf zuverlässige Energieversorgung und nachvollziehbare Kundenergebnisse achten. Entscheidend ist, ob das Gesamtsystem dauerhaft produktive Fahrzeugstunden ermöglicht. Wenn der Lkw arbeitet, während seine nächste Batterie lädt, entsteht ein betrieblicher Vorteil erst dann, wenn diese Organisation zuverlässig und wirtschaftlich funktioniert.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

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ISIN: AU0000395626

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