Sekretariat der China-ASEAN-Expo

NANNING, China, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem ging die fünftägige 23. China-ASEAN-Expo (CAEXPO) in Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang erfolgreich zu Ende. Unter dem Motto "Chancen der Version 3.0 gemeinsam nutzen, gemeinsam ein besseres Leben schaffen" standen bei dieser Ausgabe der Expo Wirtschaft und Handel im Mittelpunkt, mit KI als besonderem Schwerpunkt, Unternehmen als zentralen Akteuren und einem starken Praxisbezug. Die praxisorientierte und ergebnisreiche Messe zeichnete sich durch eine Organisation auf hohem Niveau, ein klares Profil und eine größere Reichweite aus.

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Mit einem völlig neuen Konzept aus "Hauptausstellungshalle + thematische Ausstellungsbereiche + externe Ausstellungsbereiche" fand die Messe hauptsächlich im Internationalen Messe- und Kongresszentrum Nanning statt. Zwei Nebenstandorte befanden sich in der Nan-A Community und im Internationalen Messe- und Kongresszentrum Guilin. Mit einer Gesamtausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern zog sie 3.432 Unternehmen aus 73 Ländern und Regionen an, was einem Anstieg von 5,3?% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die drei Veranstaltungsorte verzeichneten zusammen über 360.000 Besuche und damit einen neuen Rekord. Insgesamt fanden während der Messe 53 Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen sowie zahlreiche branchenübergreifende hochrangige Konferenzen statt. Dadurch wurde die Geschäftsanbahnung in Wirtschaft und Handel deutlich effizienter.

Timor-Leste nahm erstmals als Mitveranstalter teil. Damit etablierte die CAEXPO ein neues Mitveranstaltermodell mit 13 Beteiligten aus 12 Ländern. Ein innovatives Modell nach dem Motto "ASEAN stellt Fragen, China liefert Lösungen" wurde eingeführt. Dabei wurden Übersichten zum Bedarf der ASEAN-Länder veröffentlicht. Der KI-Ausstellungsbereich wurde gegenüber der vorherigen Ausgabe um 60?% vergrößert, während der gut besuchte KI-Marktplatz ein Transaktionsvolumen von mehr als 28 Millionen Yuan erzielte. Mit Unterstützung des intelligenten Agenten "AI-enabled Expo" wurden 8.000 Business-Matchings im Vorfeld und 2.000 vor Ort durchgeführt, womit sich der Schwerpunkt der Messe von der bloßen Präsentation von Produkten und Technologien hin zu konkreten Geschäften und Partnerschaften verlagerte.

Die Messe erzielte sechs bemerkenswerte Ergebnisse: einen strategischen Konsens zur China-ASEAN-Freihandelszone 3.0 und konkrete Ergebnisse in Wirtschaft und Handel; die Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, Blaubüchern sowie Wirtschafts- und Handelsstandards; die Einführung eines grenzüberschreitenden industriellen KI-Großmodells und die Gründung des China-ASEAN-Fachausschusses für Datenkooperation unter dem Dach der World Data Organization; den Ausbau innovativer Zusammenarbeit zwischen KI und Finanzsektor; sektorübergreifende Kooperationen über den "Nanning Channel"; sowie die Gründung der Allianz der Industrieparks entlang des Neuen Internationalen Land-See-Handelskorridors, die der regionalen Zusammenarbeit neue Impulse für Digitalisierung und intelligente Technologien verleiht.

Die 24. China-ASEAN-Expo findet vom 17. bis 21. September 2027 statt. Singapur wird Themenland und Nanjing Chinas "City of Charm" sein.

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558