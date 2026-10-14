Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
35 Millionen C$ Einsatz gegenüber 13 Millionen C$ erwartetem Gewinn für 2027
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.10.2026 06:33 Uhr
231 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober 

=== 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vj 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September 
     PROGNOSE: +4,5% gg Vj 
     zuvor:  +3,8% gg Vj 
*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, 
     Veröffentlichung des Fiscal Monitor 
*** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu 
     "Leadership in an age of change" 
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei 
     Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September 
  10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV 
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu 
     "Supervising Climate Risk in a NonLinear World" 
*** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Fireside Chat 
     bei Veranstaltung der Weltbank 
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung 
*** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky am Rande 
     der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Realeinkommen September 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 18:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ChamberRVA Regional Action Summit 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
 
***   - CN/Handelsbilanz September 
     PROGNOSE: +111,4 Mrd USD 
     zuvor:  +119,1 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +25,0% gg Vj 
     zuvor:  +25,0% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +24,8% gg Vj 
     zuvor:  +28,2% gg Vj 
***   - FR/IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.