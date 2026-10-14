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zukunftsbilanzen.de
14.10.2026 06:46 Uhr
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Daten- und KI-Riese, Server-Boom und ein Gold-Joker! Ein Blick auf Palantir, Super Micro und Desert Gold!

Wer an der aktuellen Börse nach den treibenden Kräften sucht, die die Kurse bewegen, kommt an den Megatrends KI sowie strategische Rohstoffsicherung nicht vorbei. Wir schauen uns daher heute auf Seiten der KI Palantir und der dazu benötigten Serverkühlung Super Micro an. Auf der Seite der Rohstoffe Desert Gold. Bei allen 3 Aktien eröffnen sich für Investoren unterschiedliche Chance-Risiko-Profile. Ein genauer Blick auf die Bilanzen, Kursziele und operativen Meilensteine von Palantir, Super Micro Computer und Desert Gold zeigt, wo echtes oder noch verstecktes Potenzial schlummert und welche Risiken Sie jetzt kennen sollten. Es wird spannend! Lesen Sie weiter!

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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