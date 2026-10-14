DJ Evotec bestätigt Prognose - Neunmonatszahlen über Erwartungen

DOW JONES--Evotec hat in den ersten neun Monaten bei Umsatz und Konzern-EBITDA offenbar mehr erreicht als von den Analysten erwartet. Das im TecDAX und SDAX notierte Biotech-Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von rund 465,0 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund minus 42,8 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen laut Evotec "über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist."

Evotec bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem erwarteten Konzernumsatz von rund 570 bis 610 Millionen Euro (zuvor 595 bis 635 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen) und einem bereinigten Konzern-EBITDA von rund minus 70 bis minus 105 Millionen Euro, nach zuvor minus 60 bis minus 90 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen.

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October 14, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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