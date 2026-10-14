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Dow Jones News
14.10.2026 06:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen vor US-Inflationsdaten kaum bewegt - Seoul mit Erholung

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen vor US-Inflationsdaten kaum bewegt - Seoul mit Erholung

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse. Im Fokus stehen dabei vor allem die US-Verbraucherpreise. Der Inflationsdruck in den USA dürfte im September zugenommen haben. Volkswirte rechnen damit, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen sind und um 3,6 (August: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Auslöser des Anstiegs dürften erneut höhere Energiepreise infolge des Kriegs am Golf gewesen sein. Eine höhere Kerninflationsrate würde die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank stützen, heißt es. Fed Funds Futures preisen eine Zinserhöhung der Fed im Dezember zu 85 Prozent ein.

Aufwärts geht es dagegen an der technologielastigen Börse in Seoul, wo der Kospi nach zuletzt fünf Handelstagen mit Abgaben in einer Erholungsbewegung um 1,3 Prozent steigt. Hier legen die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 2,1 bzw. 1,2 Prozent zu. Tiger Brokers zufolge spiegelt der jüngste Ausverkauf des Kospi eine breitere Neubewertung der Frage wider, wie viel des künftigen KI-Wachstums bereits in den Aktienbewertungen eingepreist ist, so der Chef-Marktstratege des Unternehmens, James Ooi. Der unmittelbare Auslöser seien die Fortschritte von CXMT bei einer effizienteren DRAM-Architektur gewesen, was die Sorgen über die chinesische Konkurrenz aufs Neue angefacht habe.

Dagegen halten sich die Bewegungen an den anderen Handelsplätzen der Region in recht engen Grenzen. Der Nikkei-225 in Tokio gewinnt 0,9 Prozent, der breiter gefasste Topix zeigt sich wenig verändert. In Sydney fällt der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent. In China tritt der Shanghai-Composite ebenfalls auf der Stelle, der Hang-Seng-Index legt um 0,2 Prozent zu. Veröffentlichte neue Konjunkturdaten aus China sorgen hier kaum für Bewegung.

Die chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreise sind im September schneller gestiegen. Dies war auf die stark zulegenden Energiepreise und eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen. Der Erzeugerpreisindex kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent. Damit beschleunigte sich der Anstieg gegenüber dem Zuwachs von 3,8 Prozent im August. Der Wert für September markierte die stärkste Zunahme seit Juni 2022. Zudem übertraf er den von Ökonomen erwarteten Anstieg von 4,5 Prozent.

Die chinesischen Exporte stiegen im September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36,3 Prozent, nach einem Plus von 25,0 Prozent im August. Analysten hatten eine Zunahme um 25,0 Prozent erwartet. Chinas Importe legten im September im Jahresvergleich um 31,0 Prozent zu, verglichen mit einem Wachstum von 28,2 Prozent im August und dem prognostizierten Anstieg von 24,8 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.725,80  -0,7    +0,1      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.210,64  +0,0   +20,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.115,67  +1,3   +45,1      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.388,86  +0,2    -4,9      10:00 
Shanghai-Composite     3.801,13  +0,0    -4,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.419,59  -0,2   +16,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.976,12  +0,9   -30,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.630,19  +0,4    -3,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:30 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1209  +0,1   1,1198     1,1188  -4,6 
EUR/JPY           177,29  +0,0   177,25     176,97  -3,6 
EUR/GBP           0,8444  -0,0   0,8447     0,8456  -3,1 
USD/JPY           158,15  -0,1   158,29     158,16  +1,0 
USD/KRW          1.337,36  -0,3  1.341,02    1.341,70  -7,2 
USD/CNY           6,6912  -0,0   6,6937     6,6940  -4,3 
USD/CNH           6,6900  -0,0   6,6916     6,6942  -4,1 
USD/HKD           7,8480  0,0   7,8480     7,8475  +0,9 
AUD/USD           0,6997  +0,2   0,6980     0,6966  +4,9 
NZD/USD           0,5623  +0,3   0,5609     0,5600  -2,3 
BTC/USD          83.682,19  +0,4 83.353,32    83.639,34  -4,6 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           94,67  +0,6    0,53      94,14 
Brent/ICE          106,31  +0,6    0,62     105,69 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.158,39  +0,0    1,64    4.156,75 
Silber            59,14  -0,5   -0,29      59,44 
Platin           1.660,87  -0,1   -2,48    1.663,35 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

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October 14, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)

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