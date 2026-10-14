DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZUCKERSTEUER - Die schwarz-rote Koalition hat sich endgültig auf die Einführung einer Zuckersteuer geeinigt. Der Kompromiss sieht eine zweistufige Steuer und Ausnahmen für kleinere Hersteller vor. Das geht aus der zwischen Union und SPD abgestimmten Kabinettvorlage hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Danach soll ab dem 1. Juli 2027 auf zuckergesüßte Getränke mit einem Zuckergehalt ab 5 Gramm/100 Milliliter ein Steuersatz von 26 Cent/Liter erhoben werden. Ab 8 Gramm/100 Milliliter gilt ein Satz von 32 Cent. Die Einigung entspricht damit dem Vorschlag der Regierungskommission Gesundheit. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte dagegen einen dreistufigen Tarif mit einem höheren Satz vorgeschlagen. Das war vom Kanzleramt gestoppt worden. (RND)

SOLARANLAGEN - Mit der rasant steigenden Bedeutung von Solarenergie wächst auch eine bislang unterschätzte Gefahr. Experten warnen angesichts der angespannten Sicherheitslage nun vor dem Risiko eines Angriffs auf die grünen Energieanlagen und kritisieren gravierende Sicherheitslücken. "Sollten Angreifer diese Anlagen ausnutzen, könnte dies zu Ungleichgewichten, Überlastungen im Stromnetz oder Spannungsstörungen führen, die im schlimmsten Fall weitreichende Stromausfälle zur Folge haben könnten", schreiben die Autoren der Smart Energy Expert Group (SEEG) in einem neuen Bericht für die Europäische Kommission. Je mehr Solaranlagen am Stromnetz sind, desto größer wird die Gefahr. (Handelsblatt)

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October 14, 2026 00:25 ET (04:25 GMT)

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