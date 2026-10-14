130 Kilogramm CO2 weniger pro Tonne: Warum der Graphit-Wettlauf jetzt eine neue Phase erreicht

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Der Wettbewerb um Graphit erreicht eine neue Stufe. Nouveau Monde Graphite (ISIN: CA66979W8429) hat gemeinsam mit der kanadischen McGill University ein neues Beschichtungsverfahren für Batterieanoden entwickelt, das die direkten CO2-Emissionen nach Unternehmensschätzungen um 130 Kilogramm pro Tonne beschichteten Graphits reduzieren könnte. Gleichzeitig hat die Europäische Kommission 46 weitere strategische Rohstoffprojekte ausgewählt, für die Investitionen von rund 21,1 Milliarden Euro erforderlich sein dürften. Beide Entwicklungen verdeutlichen, dass der Aufbau westlicher Graphitlieferketten längst über die Erschließung neuer Lagerstätten hinausgeht. Zunehmend rücken die Verarbeitungskosten, die Umweltbilanz und die Qualität des fertigen Batteriematerials in den Mittelpunkt. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich auch Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) mit seinem Lac-Knife-Projekt in Québec und Entwicklungsprogrammen für die nachgelagerte Verarbeitung.

Nouveau Monde Graphite meldet Fortschritt bei der Anodenbeschichtung

Am 7. Oktober stellte Nouveau Monde Graphite Ergebnisse einer Zusammenarbeit mit der McGill University vor. Die Forscher entwickelten ein biobasiertes Beschichtungsverfahren, das herkömmliche, auf Pech basierende Beschichtungsmaterialien ersetzen soll. Nach Berechnungen des Unternehmens könnte dies die direkten Emissionen bei der Herstellung von beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit um rund 130 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Tonne senken. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Schätzung für Scope-1-Emissionen, nicht um die vollständige Klimabilanz des Produkts. Erste elektrochemische Labortests zeigten laut Nouveau Monde eine vergleichbare Leistung bei Kapazität, Effizienz im ersten Ladezyklus und Schnellladefähigkeit. Langzeittests und die Validierung auf industriellen Anlagen stehen noch aus.

Warum plötzlich die Beschichtung so wichtig wird

Die Nachricht verdeutlicht eine häufig unterschätzte Besonderheit des Graphitmarktes. Naturgraphit aus einer Mine ist noch kein fertiges Anodenmaterial. Damit es in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden kann, sind abhängig vom Ausgangsmaterial mehrere Verarbeitungsschritte notwendig. Dazu gehören Konzentration, Reinigung, Formgebung und Beschichtung. Gerade die Beschichtung beeinflusst wichtige Eigenschaften der späteren Batterie, darunter ihre Lebensdauer und das Verhalten beim Laden. Wer diese Prozesse beherrscht, kann sich deshalb nicht nur über die Qualität seiner Lagerstätte, sondern auch über Kosten, Energieverbrauch und Materialeigenschaften differenzieren. Für westliche Graphitunternehmen entsteht damit ein Wettbewerb, der weit über den klassischen Rohstoffabbau hinausgeht.

Brüssel nimmt 21,1 Milliarden Euro für neue Rohstoffprojekte ins Visier

Parallel treibt die Europäische Union den Aufbau eigener Rohstofflieferketten voran. Am 9. Oktober gab die Europäische Kommission die Auswahl von 46 weiteren strategischen Rohstoffprojekten bekannt. Sie verteilen sich auf 16 EU-Mitgliedstaaten und umfassen 15 der 17 strategischen Rohstoffe, darunter auch Graphit. Nach Angaben der Kommission erfordern die ausgewählten Vorhaben insgesamt rund 21,1 Milliarden Euro an Investitionen. Die Einstufung soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und den Zugang zu öffentlichen sowie privaten Finanzierungsmöglichkeiten erleichtern. Eine automatische Finanzierungszusage ist damit allerdings nicht verbunden. Die Initiative folgt den Zielen des Critical Raw Materials Act: Bis 2030 sollen innerhalb der EU mindestens zehn Prozent des jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen gefördert, 40 Prozent verarbeitet und 25 Prozent durch Recycling gedeckt werden.

Europas Problem endet nicht bei der Mine

Gerade bei Graphit wird deutlich, warum zusätzliche Bergbauprojekte allein nicht ausreichen. Selbst wenn Naturgraphit in Europa oder einem verbündeten Land gewonnen wird, muss daraus zunächst ein geeignetes industrielles Produkt entstehen. Fehlen die entsprechenden Verarbeitungskapazitäten, bleiben Unternehmen für entscheidende Produktionsschritte weiterhin von bestehenden internationalen Lieferketten abhängig. Deshalb gewinnen neben europäischen Projekten auch Rohstoffpartnerschaften mit Ländern wie Kanada an Bedeutung. Québec bietet dabei eine Kombination aus Graphitressourcen, industrieller Infrastruktur und Unternehmen, die zunehmend an der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten. Nouveau Monde Graphite ist dafür ein Beispiel - Focus Graphite verfolgt mit Lac Knife und seinen Technologiepartnerschaften einen eigenen Ansatz.

Focus erreicht bis zu 98,7 Prozent ohne chemische Reinigung

Im Juli veröffentlichte Focus die Ergebnisse eines Pilotprogramms mit Material aus seinem Lac-Knife-Projekt. Bei SGS Canada wurden rund acht Tonnen Erz verarbeitet. Daraus entstanden etwa 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Bemerkenswert ist, dass diese Werte ausschließlich durch mechanische Aufbereitung erreicht wurden, ohne zusätzliche chemische oder thermische Reinigung. Für die weitere industrielle Entwicklung ist dies ein wichtiger Ausgangspunkt, weil die Qualität des Konzentrats Einfluss auf die Anforderungen der nachgelagerten Verarbeitung haben kann. Das gewonnene Material soll nun für zusätzliche Reinigungsversuche, Batterieprogramme und weitere Qualifizierungsarbeiten eingesetzt werden. Eine kommerzielle Graphitproduktion besteht bei Focus bislang nicht.

Mit C4V soll aus kanadischem Graphit fertiges Anodenmaterial werden

Besonders interessant wird die Entwicklung durch eine im August bekannt gegebene Zusammenarbeit mit dem US-Batterietechnologieunternehmen C4V. Beide Unternehmen unterzeichneten eine unverbindliche Absichtserklärung zur Prüfung einer nordamerikanischen Mine-to-Anode-Plattform. Dabei soll Lac-Knife-Konzentrat mithilfe der Green Anode Technology von C4V zu beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit, kurz cSPG, verarbeitet werden. Nach Angaben von Focus benötigt die Technologie ein Ausgangskonzentrat mit ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff - ein Niveau, das Lac Knife im Pilotmaßstab bereits mechanisch erreicht hat. Der angestrebte Prozess soll Wasser- und Energieverbrauch, Chemikalieneinsatz und Verarbeitungskomplexität reduzieren. Ob daraus eine wirtschaftlich tragfähige Produktion oder ein verbindlicher Liefervertrag entsteht, müssen die weiteren Untersuchungen erst zeigen.

Forge Nano arbeitet an einer zusätzlichen technologischen Möglichkeit

Neben C4V kooperiert Focus mit dem amerikanischen Technologieunternehmen Forge Nano. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Atomic Layer Deposition, kurz ALD. Dabei werden extrem dünne Materialschichten kontrolliert auf eine Oberfläche aufgebracht. Bei Lac-Knife-Graphit soll untersucht werden, ob sich dadurch Eigenschaften wie Zyklenlebensdauer, Schnellladefähigkeit und Materialstabilität verbessern lassen. Das ist nicht dasselbe Verfahren, das Nouveau Monde Graphite jetzt vorgestellt hat. Beide Entwicklungen zeigen jedoch, dass die Graphitindustrie verstärkt an Beschichtungstechnologien arbeitet, um aus einem natürlichen Rohstoff leistungsfähigere Materialien für unterschiedliche Anwendungen zu entwickeln. Auch bei Focus befinden sich diese Arbeiten noch in der Entwicklungs- und Qualifizierungsphase.

Kanada fördert auch die nächste Verarbeitungsstufe

Hinzu kommt die elektrothermische Reinigung. Mit der kanadischen Regierung hat Focus dafür eine Vereinbarung über eine nicht rückzahlbare Förderung von bis zu 14,06 Millionen kanadischen Dollar abgeschlossen. Das Programm soll eine Technologie zur Reinigung von Naturgraphit aus Lac Knife und Lac Tétépisca weiterentwickeln und deren kommerzielle Demonstration unterstützen. Bei früheren Tests erreichte Focus bereits einen Kohlenstoffgehalt von 99,9996 Gewichtsprozent beziehungsweise 5N+. Diese Laborergebnisse ersetzen keine industrielle Skalierung oder kundenspezifische Qualifizierung. Sie zeigen jedoch, warum Focus seine Strategie nicht allein auf die Förderung von Graphit konzentriert. Das Unternehmen versucht, mehrere Verarbeitungsschritte innerhalb einer nordamerikanischen Wertschöpfungskette abzubilden.

Fazit

Die neue Entwicklung bei Nouveau Monde Graphite und die Auswahl weiterer strategischer EU-Rohstoffprojekte machen deutlich, wohin sich der Markt bewegt: Die nächste Herausforderung besteht nicht nur darin, zusätzliche Graphitvorkommen zu erschließen, sondern daraus hochwertige Materialien mit wettbewerbsfähigen Kosten und möglichst effizienter Verarbeitung herzustellen. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) eröffnet dieser Trend eine interessante Perspektive. Lac Knife hat im Pilotmaßstab hochgradiges Konzentrat geliefert, während C4V und Forge Nano unterschiedliche Wege zur weiteren Veredelung untersuchen. Noch stehen Finanzierung, Projektentwicklung, industrielle Skalierung und Kundenqualifizierung bevor. Doch der jüngste Fortschritt eines direkten Wettbewerbers unterstreicht eine zentrale Entwicklung: Im Graphitmarkt könnte künftig nicht allein die größte Mine entscheidend sein, sondern auch die Technologie, mit der aus dem Rohstoff ein fertiges Industrieprodukt wird.

Quelle:

Nouveau Monde Graphite - NMG Develops Low-carbon-Footprint Anode Material Coating Process in Collaboration with McGill University, 07.10.2026

https://nmg.com/low-carbon-footprint-anode-material-coating-process-collaboration-with-mcgill-university/

Europäische Kommission - Commission selects 46 new Strategic Projects to bolster the EU's supply of critical raw materials, 09.10.2026

https://luxembourg.representation.ec.europa.eu/actualites-et-evenements/actualites/commission-selects-46-new-strategic-projects-bolster-eus-supply-critical-raw-materials-2026-10-09_en

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Focus Graphite Initiates Joint Development with Forge Nano, 09.04.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-initiates-joint-development-with-forge-nano-to-evaluate-advanced-coating-technology-for-lac-knife-graphite/

Focus Graphite - Focus Graphite Executes Funding Agreement for $14.1M Under Natural Resources Canada's Global Partnerships Initiative, 08.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves 99.9996 wt% Ultra-High Purity and 2.03 ppm EBC in Follow-On Testing, 11.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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