Powered by Phonak: Der neue Integro CI kombiniert KI-gestützte Klangverarbeitung mit der SoundFinder-Technologie zur Schalllokalisation und erweiterter Bluetooth-Konnektivität, um das Hören in Alltagssituationen zu verbessern.

Advanced Bionics (AB), eine Marke von Sonova, gab heute bekannt, dass Integro CI nach der CE-Kennzeichnung die TÜV-Zulassung erhalten hat. Integro CI ist die Cochlea-Implantat-Plattform der nächsten Generation. Integro CI kombiniert die Cochlea-Implantat-Technologie von Advanced Bionics mit Innovationen von Phonak. Die neuen Soundprozessoren bieten die SoundFinder-Technologie zur Schalllokalisierung, KI-gestützte SmartSpeech-Technologie sowie eine erweiterte Bluetooth-Konnektivität mit exklusivem Direktzugriff auf den neue Phonak Roger On Sphere. Diese Technologien sollen das Hören im Alltag verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261013691987/de/

Integro CI ist ab sofort in ausgewählten europäischen Ländern erhältlich. Weitere Markteinführungen sind in den kommenden Wochen geplant. Die Plattform umfasst die neuen Soundprozessoren Naída CI Integro für Erwachsene und Sky CI Integro für Kinder sowie die Anpasssoftware Target CI 1.6 für Fachpersonen der Hörversorgung. Sie ist für neue Cochlea-Implantat-Kandidaten sowie für geeignete Trägerinnen und Träger eines Advanced Bionics Cochlea-Implantats verfügbar, die auf einen neuen Soundprozessor umsteigen möchten.

Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

SoundFinder , die erste TÜV-zertifizierte Cochlea-Implantat-Technologie für präzise Schallortung. SoundFinder verbessert die räumliche Wahrnehmung und erhöht die Sicherheit im Alltag. Gleichzeitig unterstützt sie das Verstehen von Gesprächen in anspruchsvollen Hörsituationen. Studien legen nahe, dass die verbesserte Schallortung auch zu einer besseren Balance und einem geringeren Sturzrisiko bei älteren Menschen beitragen kann. 1-4





, die erste TÜV-zertifizierte Cochlea-Implantat-Technologie für präzise Schallortung. SoundFinder verbessert die räumliche Wahrnehmung und erhöht die Sicherheit im Alltag. Gleichzeitig unterstützt sie das Verstehen von Gesprächen in anspruchsvollen Hörsituationen. Studien legen nahe, dass die verbesserte Schallortung auch zu einer besseren Balance und einem geringeren Sturzrisiko bei älteren Menschen beitragen kann. Die neue SmartSpeech Technology, powered by Phonak , bringt künstliche Intelligenz in die Integro CI-Plattform und ermöglicht eine noch intelligentere Anpassung an wechselnde Hörsituationen. Durch die Integration von AutoSense OS 5.0 optimiert das System die Klangverarbeitung automatisch und unterstützt so ein besseres Sprachverstehen bei gleichzeitig reduziertem Hörstress. Mit bis zu 30-mal mehr automatischen Klangeinstellungen als vergleichbare Cochlea-Implantat-Systeme bietet Integro CI eine herausragende Anpassungsfähigkeit von ruhigen Gesprächen bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen mit hohem Geräuschpegel. 5





, bringt künstliche Intelligenz in die Integro CI-Plattform und ermöglicht eine noch intelligentere Anpassung an wechselnde Hörsituationen. Durch die Integration von AutoSense OS 5.0 optimiert das System die Klangverarbeitung automatisch und unterstützt so ein besseres Sprachverstehen bei gleichzeitig reduziertem Hörstress. Mit bis zu 30-mal mehr automatischen Klangeinstellungen als vergleichbare Cochlea-Implantat-Systeme bietet Integro CI eine herausragende Anpassungsfähigkeit von ruhigen Gesprächen bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen mit hohem Geräuschpegel. Die erweiterte Bluetooth-Konnektivität mit exklusivem Direktzugriff auf das neue Roger On Sphere ermöglicht es Trägern von Integro CI, sich direkt mit bis zu acht kompatiblen Bluetooth-fähigen Geräten zu verbinden, um Telefonate, Fernsehen, Musik und andere Audioquellen ohne zwischengeschaltetes Zubehör zu streamen. Integro CI lässt sich außerdem ohne zwischengeschaltetes Gerät direkt mit dem neuen drahtlosen Mikrofon Phonak Roger On Sphere verbinden. Dadurch erhalten Nutzer mit nur einem Klick Zugriff auf die wegweisende DNN-KI-Technologie von Phonak zur Trennung von Sprache und Störgeräuschen sowie auf exklusive Funktionen, die bei keinem anderen Cochlea-Implantat-System verfügbar sind.

Als einziges Cochlea-Implantat-Unternehmen innerhalb der Markenfamilie von Sonova integriert Advanced Bionics die Hörtechnologie von Phonak direkt in seine Cochlea-Implantat-Plattform. Für Fachpersonen der Hörversorgung bietet Target CI eine gemeinsame Anpassumgebung für Hörgeräte und Cochlea-Implantate, vereinfacht dadurch die Programmierung und unterstützt eine kontinuierliche Versorgung.

"Integro CI steht für die nächste Entwicklungsstufe der Soundprozessor-Technologie für Cochlea-Implantate. Dabei vereint die Plattform die Expertise von Advanced Bionics im Bereich Cochlea-Implantate mit der bewährten Hörtechnologie von Phonak auf eine Weise, wie nur Sonova es ermöglichen kann. Sie unterstreicht zudem Sonovas Bekenntnis zu Advanced Bionics als langfristigem Bestandteil der Unternehmensstrategie", sagte Eric Bernard, CEO von Sonova. "Die Plattform kombiniert KI-gestützte Klangverarbeitung, Schalllokalisation und fortschrittliche Konnektivität mit exklusivem Zugriff auf Roger On Sphere, um Träger dabei zu unterstützen, in realen Hörumgebungen selbstbewusster zu kommunizieren."

Weitere Informationen finden Sie unter www.advancedbionics.de

Integro CI wartet noch auf die FDA-Zulassung und ist nicht in allen Regionen für den Verkauf zugelassen.

Über Advanced Bionics

Advanced Bionics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hörlösungen für Menschen mit hochgradigem bis an Taubheit grenzendem Hörverlust, bei denen herkömmliche Hörgeräte an ihre Grenzen stoßen. Das 1993 gegründete Unternehmen ist seit 2009 eine Tochtergesellschaft der Sonova Group. Advanced Bionics entwickelt hochmoderne Cochlea-Implantat-Technologie, die es Trägern ermöglicht, bestmöglich zu hören. Als Teil der Sonova Gruppe ging Advanced Bionics eine branchenweit einzigartige Zusammenarbeit mit Phonak ein. Seitdem kombinieren die Innovationsführer im Bereich Cochlea-Implantate und Hörgeräte kontinuierlich ihre Technologien, um neue, herausragende Hörlösungen bereitzustellen.

Advanced Bionics ist in mehr als 80 Ländern vertreten und verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker, hochmoderner Produkte. Das internationale Team aus Technologieexperten und Fachleuten engagiert sich für den Austausch mit Patienten und Fachkreisen, handelt nach höchsten ethischen Standards und setzt sich konsequent für bestmögliche Ergebnisse ein.

Über Sonova

Sonova ist weltweit führend bei innovativen Hörlösungen. Das Unternehmen vereint technologische Führungsstärke, audiologische Expertise und eine starke lokale Präsenz, um immer mehr Menschen mit Hörverlust in mehr als 100 Ländern zu versorgen. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa, Schweiz. Als vertikal integriertes Unternehmen ist Sonova in den Geschäftsbereichen Großhandel, Einzelhandel und Cochlea-Implantate tätig. Zum Markenportfolio gehören Phonak, Unitron, AudioNova und Advanced Bionics sowie etablierte regionale Marken.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 3,6 Milliarden CHF und einen Nettogewinn von 546 Millionen CHF. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten gemeinsam daran, Sonovas Vision einer Welt zu verwirklichen, in der alle Menschen die Freude am Hören erleben.

Sonova engagiert sich seit Langem für Innovationen. Im Jahr 2025 belegte das Unternehmen im Ranking der innovativsten Unternehmen Europas des Magazins Fortune Platz 12. Für das Ranking wurden 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen ausgewählt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonova.com.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für die zukünftige Entwicklung oder Leistung darstellen. Diese Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und der künftigen Geschäftsentwicklung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, zukünftige globale wirtschaftliche Bedingungen, Wechselkursschwankungen, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Wettbewerbern sowie weitere Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs von Sonova liegen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sonova übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, soweit eine solche Verpflichtung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Aktien von Sonova (Tickersymbol: SOON, Valorennummer: 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wertpapiere von Sonova wurden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") noch gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden auch künftig nicht registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act und unter Einhaltung der jeweils geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des U.S. Securities Act.

Referenzen

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