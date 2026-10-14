Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Predictiv AI startet Flockentis und bringt kanadische KI-Entscheidungsintelligenz in den weltweiten Flotten- und Logistikbetrieb



14.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Proof of Concept mit einer kommerziellen Flotte in Großbritannien läuft; die Shift-AI-Technologie verbindet Rentabilität, Compliance, Serviceleistung und Kohlenstoffaspekte durch koordinierte, multikriterielle Flottenplanung. TORONTO, ON - 14. Oktober 2026 - Predictiv AI Inc. (CSE: PAI) (FWB: 7IT) (das "Unternehmen" oder "Predictiv AI") freut sich, die Einführung von Flockentis bekannt zu geben, einer KI-gestützten Entscheidungs-Engine für Flotten, die von der Tochtergesellschaft Shift Technologies Canada Inc. ("Shift") entwickelt wurde und über die Shift-AI-Plattform angeboten wird. Ein Proof of Concept ("POC") läuft derzeit mit einem kommerziellen Flottenbetreiber im Vereinigten Königreich und stellt eine internationale Erprobung dieser kanadischen KI-Technologie dar. Flockentis ist darauf ausgelegt, Transportunternehmen zu helfen, vor der Disposition fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem Flottenressourcen, Lieferzusagen, regulatorische Vorgaben, kommerzielle Preisgestaltung und geschätzte Kohlenstoffauswirkungen in einem einzigen Planungsprozess zusammengeführt werden. Von der Flottentransparenz zur Entscheidungsintelligenz für Flotten Während herkömmliche Flottenmanagement-Werkzeuge den Schwerpunkt auf Fahrzeugortung und historische Berichte legen, setzt Flockentis multikriterielle KI-Optimierung ein, um vorausschauende operative Entscheidungen zu unterstützen. Es bewertet mehr als 10 Kriterien, darunter Betriebskosten, Entfernung, Pünktlichkeit der Lieferung, Auftragspriorität, Fahrerauslastung, gesetzliche Lenkzeiten und vorgeschriebene Pausen, Fahrzeugzustand, Kapazität, Ladungskompatibilität, Anforderungen an Gefahrguttransporte, Sicherheit und geschätzte Emissionen. Betreiber können bis zu 5.000 Aufträge pro Planungszyklus einreichen. Flockentis kann drei alternative Einsatzpläne erstellen - Plan A, Plan B und Plan C -, um Strategien zu vergleichen, die Kosten, Serviceleistung oder geringere Umweltauswirkungen priorisieren. Die Pläne können vorgeschlagene Fahrzeug- und Fahrerzuordnungen, Stoppreihenfolgen, geschätzte Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Lenkzeiten, Kapazitätsauslastung, voraussichtliche Erlöse und Betriebskosten, Flottenauslastung und geschätzte Kohlenstoffauswirkungen enthalten. Die Engine kann zudem Aufträge erkennen, die mit den verfügbaren Ressourcen oder innerhalb der betrieblichen Vorgaben nicht ausgeführt werden können, und die Gründe dafür anzeigen, sodass Planer Ausnahmefälle klären können, bevor die Fahrzeuge den Hof verlassen. Koordinierte KI und von Schwarmintelligenz inspirierte Entscheidungsintelligenz Flockentis nutzt koordinierte, multikriterielle Planung, um konkurrierende betriebliche Prioritäten zu bewerten und alternative Lösungen zu vergleichen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem breiteren Interesse des Unternehmens an Schwarmintelligenz und Multi-Agenten-KI, bei denen komplexe Entscheidungen über koordinierte intelligente Prozesse bearbeitet werden. Das Unternehmen stellt Flockentis nicht als ein im Einsatz befindliches autonomes Schwarm-Agenten-System dar, ohne eine gesonderte technische Validierung dieser Architektur. In die Flottenplanung integrierte kommerzielle Intelligenz Flockentis kann einzelne Aufträge, Routen und Einsatzpläne anhand der Kundentarife und kommerziellen Regeln eines Betreibers bewerten, einschließlich Postleitzahl- oder zonenbasierter Preisgestaltung, Gewichtsklassen, zeitabhängiger Lieferzuschläge und Anforderungen an Spezialladungen. Dies ermöglicht es Planern, voraussichtliche Erlöse und Kosten zusammen mit Lieferleistung, Compliance und Emissionen zu bewerten, statt allein die Fahrstrecke zu optimieren. "Kanadische KI-Innovation sollte im weltweiten Wettbewerb bestehen, indem sie reale kommerzielle Probleme löst", sagte Suman Pushparajah, Chief Executive Officer von Predictiv AI. "Ein Transportunternehmen braucht mehr als die kürzeste Route. Es braucht den richtigen Fahrer, das richtige Fahrzeug und die richtige Ladung, pünktlich geliefert, im Rahmen der regulatorischen Anforderungen und mit einem klaren Bild davon, ob sich der Auftrag kommerziell rechnet. Flockentis ist darauf ausgelegt, diese Entscheidungen vor der Disposition zusammenzuführen." "Unser Ziel ist es, Shift AI über die Flottentransparenz hinaus zur operativen Entscheidungsintelligenz weiterzuentwickeln. Der Proof of Concept in Großbritannien ist ein wichtiger Schritt, um die internationale Relevanz dieser kanadischen KI-Technologie zu bewerten", ergänzte Pushparajah. KI-Forschung und technologische Führung Die technologische Entwicklung von Flockentis wird von Professor Subha Fernando geleitet, Chief AI Officer bei Predictiv AI, deren Fachkenntnisse maschinelles Lernen, Deep Learning, intelligente Agententechnologien und großskalige Unternehmenssysteme umfassen. Ihre Leitung unterstützt die Anwendung fortschrittlicher KI-Methoden auf praxisnahe Herausforderungen der Flottenplanung und -optimierung. Predictiv AI profitiert zudem von der strategischen Beratungsexpertise von Professor George Rzevski, der für seine Arbeiten zu Komplexitätswissenschaft, komplexen adaptiven Systemen, Schwarmintelligenz und Multi-Agenten-KI bekannt ist. Seine Forschung und seine beratende Rolle prägen den breiteren Ansatz des Unternehmens für intelligente Koordination über Flotten, Logistik und operative Netzwerke hinweg. Das Unternehmen hatte seine Berufung zum Strategischen Berater zuvor bekannt gegeben. Proof of Concept im Vereinigten Königreich läuft Shift hat einen Flockentis-POC mit einem kommerziellen Flottenbetreiber im Vereinigten Königreich gestartet, um die Planungsfähigkeiten in einem operativen Umfeld zu bewerten. Die Technologie wurde für britische Anforderungen konfiguriert, darunter Meilen, Pfund Sterling, postleitzahlbasierte Tarifzonen, Anforderungen an Lenkzeiten und vorgeschriebene Pausen sowie ADR-Aspekte für den Gefahrguttransport. Das Unternehmen beabsichtigt, Erkenntnisse und Kundenrückmeldungen aus dem POC zu nutzen, um die weitere Produktentwicklung und eine mögliche Kommerzialisierung zu steuern. Der POC begründet für sich genommen weder einen künftigen kommerziellen Einsatz noch eine Umsatzzusage. Kanadische KI-Technologie für globale Märkte Predictiv AI strebt an, branchenspezifische KI-Fähigkeiten in kanadischem Eigentum zu entwickeln, die an die betrieblichen und regulatorischen Anforderungen internationaler Märkte angepasst werden können. Flockentis ist für kommerzielle Frachtführer, Drittlogistikdienstleister, Paletten- und Distributionsnetzwerke, Einzel- und Großhandelsflotten, Fertigungsflotten und spezialisierte Transportunternehmen konzipiert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Integration von Flockentis mit den Flotten- und Asset-Management-Fähigkeiten von Shift AI erweiterte Software-Dienstleistungen, stärkere Kundenbeziehungen und internationale Marktchancen unterstützen kann, vorbehaltlich technischer Validierung, Kundenakzeptanz und kommerzieller Umsetzung.



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Über Predictiv AI Inc. Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das vertikale KI-Anwendungen für definierte Branchen entwickelt. Die Produkte des Unternehmens sind auf Flottenbetrieb und Kommunikation ausgerichtet und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai . Unternehmenskontakt Suman Pushparajah

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416-388-8886 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung aller Aussagen über die erwartete künftige operative Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, von denen keine zugesichert werden kann, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Den Lesern wird geraten, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Risiken und Unsicherheiten zu stützen und sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht oder von der CSE verlangt wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.



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