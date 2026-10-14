Corpus Christi, Texas, 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ - freut sich, die Ernennung von Tom D'Agostino, Admiral James F. Caldwell (USN, a. D.), Admiral William K. Lescher (USN, a. D.) und Neile Miller in den Nationalen Sicherheitsbeirat von UEC (der "Beirat") bekannt zu geben. Diese Ernennungen treiben die Expansion des Unternehmens in den Bereich der Uranumwandlung über seine Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. ("UR&C") voran und festigen die Position von UEC als aufstrebender nationaler Marktführer im vorderen Bereich des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs.

Herr D'Agostino und Admiral Caldwell werden als gemeinsame Vorsitzende des Rates fungieren. Dem Rat gehören zwei ehemalige Admirale und zwei ehemalige Leiter der National Nuclear Security Administration (die "NNSA") an, der Behörde, die kürzlich eine Informationsanfrage zur Sicherung einer langfristigen inländischen Versorgung mit nicht zweckgebundenem Uran aus den USA sowie mit Konversionsdienstleistungen veröffentlicht hat.

Amir Adnani, President und CEO, erklärte:

"Die Nachfrage des Verteidigungssektors nach amerikanischem Kernbrennstoff wächst rasant, da im Rahmen des Janus-Programms der Armee Mikroreaktoren auf US-Militärstützpunkten zum Einsatz kommen und die expandierende Flotte der Marine weiterhin mit Kernkraft betrieben wird. Es ist uns eine Ehre, dass so angesehene Führungskräfte aus dem Bereich der nationalen Sicherheit das UEC-Team unterstützen, während wir eine amerikanische Lieferkette - von der Mine bis zur Konversion - für kritische Verteidigungsmissionen aufbauen."

Der ehrenwerte Tom D'Agostino, ehemaliger Administrator der NNSA und Co-Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsbeirats von UEC, erklärte:

"Der Auftrag der NNSA hängt von einer zuverlässigen, langfristigen Versorgung mit nicht zweckgebundenem Uran aus den USA ab, das mit amerikanischer Technologie abgebaut und aufbereitet wird. UEC ist dank der größten Uranressourcenbasis der USA und eines klaren Wegs zur inländischen Aufbereitung in einer einzigartigen Position, diese Versorgung sicherzustellen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen entscheidenden nationalen Auftrag zu erfüllen."

Admiral James F. Caldwell, ehemaliger Direktor des Programms für nuklearen Antrieb der Marine und Co-Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsbeirats von UEC, erklärte:

"Seit mehr als 75 Jahren verschafft die nukleare Antriebstechnik der Marine den U-Booten und Flugzeugträgern der Navy einen unglaublichen Vorteil im Kampf, und diese Mission hängt von einer sicheren, zuverlässigen und inländischen Brennstoffversorgung ab. Da die Navy nun eine neue Generation von atomgetriebenen U-Booten, Flugzeugträgern und möglicherweise weiteren Kriegsschiffen in Dienst stellt und die Nutzung der Kernenergie im gesamten Verteidigungsministerium zunimmt, ist eine starke amerikanische Uran- und Aufbereitungsindustrie für die Einsatzbereitschaft unerlässlich. Ich bin stolz darauf, UEC dabei zu unterstützen, diese aufzubauen."

Der ehrenwerte Spencer Abraham, ehemaliger US-Energieminister und Vorsitzender des Verwaltungsrats von UEC, fügte hinzu:

"Als Energieminister habe ich aus erster Hand gesehen, wie sehr Amerikas nukleare Abschreckung, der Antrieb der Marine und die zivile Kernenergie von einer sicheren inländischen Brennstoffversorgung abhängen. Heute ist die inländische Konversion das wesentliche Bindeglied zwischen dem amerikanischen Uran und den Milliarden Dollar, die in neue US-Anreicherungskapazitäten investiert werden. Die führenden Köpfe dieses Rates haben genau jene Programme geleitet, die auf diese Versorgung angewiesen sind, und ihre Beratung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn die Nation diese ausbaut."

Der ehrenwerte Tom D'Agostino war mehr als 36 Jahre lang im Staatsdienst tätig. Als Unterstaatssekretär für Nuklearsicherheit im Energieministerium und Leiter der NNSA von 2007 bis 2013 unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama war er für die Sicherheit, den Schutz und die Wirksamkeit des US-amerikanischen Kernwaffenarsenals verantwortlich und ist bis heute der am längsten amtierende Leiter in der Geschichte der Behörde. Zuvor leitete er als stellvertretender Administrator der " " für Verteidigungsprogramme das "Stockpile Stewardship Program" in den nationalen Laboren und Produktionsstätten. Als ehemaliger U-Boot-Offizier der Marine unterstützte er zudem das U-Boot-Antriebsprogramm "SEAWOLF" und war maßgeblich an der Initiierung der Strategie des Energieministeriums ("DOE") zur Tritiumproduktion beteiligt. Später leitete er als Business Group President "Mission Solutions" den Regierungsgeschäftsbereich der Fluor Corporation.

Admiral James F. Caldwell schied 2024 nach einer herausragenden 43-jährigen Laufbahn aus der US-Marine aus. Als Leiter des Programms für nuklearen Antrieb der Marine (Naval Nuclear Propulsion Program) von 2015 bis 2024 war er für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Flotte atomgetriebener U-Boote und Flugzeugträger der Marine verantwortlich, die unter seiner Führung mehr als 15 Millionen Seemeilen mit Atomantrieb zurücklegte und mehr als 800 Reaktorjahre sicheren Betriebs erreichte. Zudem spielte er eine bedeutende Rolle bei der Schaffung der Rahmenbedingungen für die Beschaffung konventionell bewaffneter, atomgetriebener U-Boote durch Australien im Rahmen der AUKUS-Partnerschaft. Zuvor war er als Generalinspekteur der Marine tätig und befehligte die U-Boot-Streitkräfte der US-Pazifikflotte. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Fluor Corporation und der Entergy Corporation.

Admiral William K. Lescher blickt auf eine herausragende 42-jährige Karriere bei der US-Marine zurück, zuletzt von 2020 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2022 als stellvertretender Chef der Marineoperationen, dem zweithöchsten Offizier in der Marine, und zuvor als stellvertretender Chef der Marineoperationen für die Integration von Fähigkeiten und Ressourcen. Zudem war er als stellvertretender Direktor für Ressourcen und Beschaffung im Gemeinsamen Stab sowie als stellvertretender Staatssekretär der Marine für Haushalt tätig. Derzeit ist er als Vorstandsmitglied, Executive Advisor und Executive Coach bei der Boston Consulting Group tätig.

Die ehrenwerte Neile Miller ist ehemalige amtierende Administratorin und erste stellvertretende Administratorin der NNSA sowie ehemalige amtierende Unterstaatssekretärin für Nukleare Sicherheit im Energieministerium unter Präsident Barack Obama. Sie war zudem als Haushaltsdirektorin des Energieministeriums tätig und gehörte dem Kreditprüfungsausschuss sowie den Risiko- und Kreditausschüssen des Amtes für Darlehensprogramme des Energieministeriums an. Zuvor war sie zweimal im Amt für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses tätig, wo sie sich auf Programme zur nuklearen Sicherheit und Kernenergie konzentrierte.

Über Uranium Energy Corp

Die Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten mit insgesamt rund 12 Millionen Pfund pro Jahr an seinen Standorten in Wyoming und Südtexas. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Grundstücks- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken in Saskatchewan, dessen Kernstück das Roughrider-Projekt bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die United States Uranium Refining & Conversion Corp., strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten im Inland an, um die US-amerikanische Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten geführt, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur verfügen.

Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp. unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISIN: US9168961038

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