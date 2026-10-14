Stäfa - Sonova präsentiert an der Hörakustiker-Messe Euha in Hannover neue Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Der Hörgerätehersteller lanciert das Fernmikrofon Roger On Sphere sowie die neue Generation von Cochlea-Implantat-Audioprozessoren unter dem Namen Integro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Roger On Sphere ist laut Sonova das weltweit erste Fernmikrofon, das Sprache in Echtzeit mithilfe von KI vom Umgebungslärm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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