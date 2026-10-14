Apple hat eine Reihe von neuen Smarthome-Produkten vorgestellt. Im Zentrum der Ankündigung steht dabei der neue Homeview-Hub. Was du zu den neuen Gadgets wissen musst. Das "Welcome Home"-Event von Apple hat es mit seinem Namen schon verraten: Der iPhone-Konzern plante geraume Zeit eine neue Offensive im Smarthome-Sektor. Jetzt hat Apple sein Portfolio deutlich aufgestockt. Im Zentrum des neuen Smarthomes steht dabei ganz klar der neue Homeview-Hub, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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