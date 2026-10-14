Mehr als 35 Unternehmen und Institutionen wollen die europäische PV-Wertschöpfungskette mit Herkunftskriterien, Marktschutz und Förderung stärken. Ihr gemeinsamer Vorstoß zum Industrial Accelerator Act richtet sich besonders auf die bislang schwach vertretene Zell- und Waferproduktion. Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) hat einen gemeinsamen Brief zur europäischen PV-Wertschöpfungskette an Mitglieder des Europäischen Parlaments versandt. Die am 12. Oktober veröffentlichte Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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