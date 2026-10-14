DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PINNACLE BID 23/28 REGS XS2696090XXX BAW/UFN
PINNACLE BID 23/28 REGS XS2696093XXX BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PINNACLE BID 23/28 REGS XS2696090XXX BAW/UFN
PINNACLE BID 23/28 REGS XS2696093XXX BAW/UFN
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