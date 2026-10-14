Wiesbaden - Die Verkaufspreise im Großhandel sind im September um 8,7 Prozent höher gewesen als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Im August hatte die Teuerungsrate noch bei 6,8 Prozent gelegen, im Juli bei 5,3 Prozent.



Ein höherer Preisanstieg als im September war zuletzt im Februar 2023 verzeichnet worden, mit damals 9,5 Prozent. Ausschlaggebend für den Preisanstieg im September waren nach Ansicht der Statistiker noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte und Vorleistungsgüter, wie beispielsweise Metalle, erhöhten. Allein im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise um 1,9 Prozent.



Bei Mineralölerzeugnissen stiegen die Preise im Jahresvergleich sogar um 48,8 Prozent und gegenüber August um 10,5 Prozent. Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug (+24,9 Prozent gegenüber September 2025, +2,1 Prozent gegenüber August). Zudem stiegen unter anderem die Preise im Großhandel für Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel gegenüber September 2025 um 19,3 Prozent (+6,5 Prozent gegenüber August). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat waren auf Großhandelsebene chemische Erzeugnisse (+16,4 Prozent gegenüber September 2025 und +1,7 Prozent gegenüber August) sowie Datenverarbeitungs- und periphere Geräte (+12,1 Prozent gegenüber September 2025 und +0,8 Prozent gegenüber August).



Preisrückgänge gab es im September auch, insbesondere im Großhandel mit lebenden Tieren (-15,1 Prozent gegenüber September 2025, aber +5,0 Prozent gegenüber August 2026). Niedrigere Preise als im Vorjahresmonat wurden auf Großhandelsebene auch bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (-9,7 Prozent gegenüber September 2025, aber +0,6 Prozent gegenüber August) sowie bei Fleisch und Fleischwaren (-6,0 Prozent gegenüber September 2025, aber +1,4 Prozent gegenüber August) bezahlt.





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