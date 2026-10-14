WICHTIGSTE PUNKTE

Vection Technologies hat mit Retelit Digital Service S.p.A. ("RDS"), einem führenden italienischen Anbieter von digitalen und Telekommunikationsdienstleistungen, einen Rahmenliefervertrag ("Vertrag") abgeschlossen.

RDS hat sich verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrags mit Produkten von Vection - insbesondere den Plattformen Algho AI und 3DFrame sowie der firmeneigenen Kiosk-, Touchpoint- und Appliance-Hardware von Vection - Vertragsumsätze in Höhe von mindestens ca. 19,5 Mio. A$ zu erzielen.

RDS wurde im Rahmen des Vection Technologies Cloud & Digital Service Provider Program ("VTCP"), Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier-1-Partner ("T1-Partner") ernannt und ist berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen der Vection-Gruppe an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa zu vermarkten.

Der Vertrag stärkt die Markteinführungsstrategie von Vection in Italien und auf den europäischen Märkten insgesamt durch einen etablierten Partner im Bereich digitale Dienste und Konnektivität.

Sydney, Australien - 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) ("Vection" oder "das Unternehmen"), ein auf Enterprise- und physische KI spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass es mit Retelit Digital Service S.p.A., einem führenden italienischen Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Konnektivitätsinfrastruktur, einen mehrjährigen Rahmenliefervertrag (den "Vertrag") über den Vertrieb des firmeneigenen Technologieportfolios der Vection-Gruppe sowie ausgewählter Lösungen von Drittanbietern abgeschlossen hat.

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß dem Vertrag wurde RDS im Rahmen des VTCP, Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier 1 Cloud & Digital Service Provider ("T1 CDSP") ernannt und ist zur Vermarktung der folgenden Produkte und Dienstleistungen an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa berechtigt:

Vections firmeneigene Softwareplattformen, Lizenzen und professionelle Dienstleistungen - Algho-AI, Renderia und 3DFrame

Vections firmeneigene Geräte und Lösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion - Kioske, Touchpoints und Vor-Ort-/Edge-Geräte, einschließlich des innovativen Accessibility Systems

Der Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2030. Eine automatische Verlängerung ist nicht vorgesehen. RDS hat sich verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrags mit den Vection-Softwareplattformen Algho, Renderia und 3DFrame sowie der firmeneigenen Kiosk-, Touchpoint- und Appliance-Hardware von Vection einen kumulierten Umsatz in Höhe von mindestens ca. 19,5 Mio. A$ zu erzielen.

Der Vertrag sieht für den Umsatz drei Meilensteinzeiträume vor:

5 Mio. A$ bis zum 31. Dezember 2027

weitere 6,5 Mio. A$ bis zum 30. Juni 2029 und

weitere 8 Mio. A$ bis zum 30. Juni 2030

Für mit dem Portfolio von Drittanbietern erzielte Umsätze gelten zusätzliche kommerzielle Anreize.

Kommentar des Managements

"Mit diesem Vertrag stellt Vection Technologies seine Technologien in den Dienst der Retelit-Gruppe, die dank ihres Netzwerks von Datenzentren der nächsten Generation und ihres firmeneigenen Backbones in der Lage sein wird, unsere KI den Tausenden von Unternehmen in ihrem Kundenstamm anzubieten. Dabei wird die Datenhoheit in Italien und im gesamten EMEA-Raum über das Sparkle-Netzwerk, das kürzlich der Gruppe beigetreten ist, gewährleistet."

Jacopo Merli, Executive Director & Chief Operating Officer - Global, Vection Technologies Ltd

Der Vertrag enthält ferner einen Compliance-Rahmen, der den Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) sowie - in Bezug auf Vections KI-Dienste (einschließlich Algho) - der EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) abdeckt. Vections Verpflichtungen im Zusammenhang mit KI beschränken sich hierbei gemäß dem Vertrag auf die KI-Dienste, die das Unternehmen für die Endkunden von RDS erbringt. Der Vertrag sieht außerdem gegenseitige Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung und zur Wahrung der Integrität unter Bezugnahme auf das Gesetzesdekret 231/2001 vor. Für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, sind die Gerichte in Mailand ausschließlich zuständig.

Spezifische Geschäftsbedingungen (Rabatte, Preisnachlässe und Zahlungsbedingungen) gelten gemäß dem Vertrag als vertrauliche Informationen und werden daher in dieser Mitteilung nicht näher erläutert. Die Beziehung zwischen den Parteien ist nicht exklusiv. Die Freiheit jeder Partei, mit Dritten Geschäfte zu tätigen, ist ausdrücklich so geregelt, dass kein Verhalten zulässig ist, das unlauteren Wettbewerb darstellt.

Der Vertrag sieht kein allgemeines Recht zur ordentlichen Kündigung ohne Angabe von Gründen vor.

Jede Partei kann den Vertrag kündigen, wenn ein wesentlicher Vertragsbruch vorliegt, der nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Mitteilung per zertifizierter E-Mail (PEC) behoben wird - einschließlich Vertragsbrüchen, die auf vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind -, oder mit sofortiger Wirkung im Falle einer Konkurserklärung, eines Insolvenzverfahrens, einer Zwangsverwaltung, Liquidation oder Zahlungsunfähigkeit der anderen Partei.

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein Unternehmen im Bereich Enterprise AI und physische KI, das Kunden weltweit KI-gestützte Dialoglösungen, Digital Humans und Kiosk-basierte Unternehmenslösungen anbietet, darunter auch seine KI-Plattform Algho.

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu Geschäftstätigkeit, Strategie und Markteinführungsplänen von Vection enthalten, einschließlich der geplanten geografischen Expansion, der Zusammenarbeit mit Partnern und der Produkt-Roadmap. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten. In dieser Mitteilung werden keine Zahlen zu Geschäftswerten, Umsätzen, Margen oder Auftragseingängen im Zusammenhang mit dem Vertrag offengelegt; solche Informationen werden im Rahmen der laufenden Offenlegungspflichten von Vection geprüft und separat veröffentlicht, sofern und sobald dies gemäß den ASX-Notierungsvorschriften erforderlich ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86230Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86230&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000067522Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.