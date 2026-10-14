DJ Deutscher Einzelhandelsumsatz August bestätigt +1,3% gg Vm
DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im August wie erwartet erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis revidierter Zahlen mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent. Auch der für Juli gemeldete Umsatzrückgang um 3,2 Prozent wurde bestätigt.
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October 14, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)
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