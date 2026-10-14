Wo verzichten die Menschen hierzulande auf bestimmte Wünsche im neuen Zuhause zugunsten des Preises? Eine aktuelle Wohnstudie von ImmoScout24 zeigt, in welchen Bereichen Käufer und Mieter zu Abstrichen bereit sind - und wo nicht . Appinio hat im Auftrag von ImmoScout24 eine Studie durchgeführt. Den Ergebnissen zufolge sind viele Menschen bereit, für deutlich niedrigere Wohnkosten beim Alter des Gebäudes, der Wohnfläche oder dem Arbeitsweg Kompromisse einzugehen. In Sachen Lage, Ruhe und Energieeffizienz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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