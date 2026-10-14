Die Rückkehr höherer Bauzinsen verändert den Immobilienmarkt. Warum Abwarten nicht die beste Option ist und der Immobilienmarkt künftig noch stärker zwischen guten und schwächeren Standorten unterscheiden wird, erläutert Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei VON POLL IMMOBILIEN. 4,5% Bauzinsen - für viele Menschen ist das derzeit eine wichtige Zahl, an der sich die Debatte über Wohneigentum mitentscheidet. Dabei führt der Vergleich mit den vergangenen Jahren leicht in die falsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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