"Europa kann keine Industriemacht bleiben, wenn seine Energiepreise strukturell zu hoch sind. " Das sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, kürzlich in ihrer Rede zur Lage der Union. Und sie hat recht. In einer sich rasant beschleunigenden Welt beeinträchtigen hohe Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents. Die Strompreise für europäische Unternehmen sind mehr als doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Sie mögen sich gegenüber den Höchstständen der Energiekrise nach Russlands Einmarsch in die Ukraine etwas entspannt haben, bleiben aber in der gesamten Europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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