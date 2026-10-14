Berlin (ots) -Die Berliner Grünen sind grundsätzlich bereit, die Sondierungsgespräche mit der Linken weiterzuführen.Im rbb24 Inforadio sagte die Landesvorsitzende Nina Stahr am Mittwoch, die Gespräche seien unterbrochen, nicht abgebrochen.Die Linkspartei müsse aber erklären, welche Vereinbarung sie mit ihrer Fraktion geschlossen hat: "Wir sind gestern ein bisschen davon überrascht worden, dass die Linkspartei ihren Fraktionär:innen etwas anderes vorgelegt hat zum Unterschreiben. Und deswegen erwarten wir jetzt von der Linkspartei, dass sie uns einmal erklärt, was da gestern in der Fraktionssitzung passiert ist."Wichtig sei, dass man sich an die geltenden Verabredungen zum Kampf gegen Antisemitismus halte. Stahr betonte zugleich, dass die Grünen am Wählerauftrag eines Politikwechsels in der Stadt festhalten: "Wir sitzen weiter an dem Tisch und wir warten, dass die Linkspartei jetzt zurückkommt und auf Basis unserer gemeinsamen Verabredung können wir dann auch weitersprechen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6370706