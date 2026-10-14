München (ots) -Mit dem MehrZins Konto bietet der Versicherer eine Alternative zu Tages- und Festgeld. Die Zinsen stehen bis Ende 2027 fest und sind damit einzigartig im Markt positioniert. Kunden können damit Geld zwischenparken, ohne sich bereits auf eine langfristige Anlage festzulegen.Hohe Tagesgeldzinsen gelten häufig nur für wenige Monate. Wer sich einen festen Zinssatz länger sichern möchte, muss sein Geld bei klassischem Festgeld entsprechend lange binden. Zwischen diesen beiden Angeboten positioniert die Bayerische ihr MehrZins Konto: Zum 1. November 2026 steigt die Verzinsung auf bis zu 3,0 Prozent pro Jahr. Die Zinssätze sind bis zum 31. Dezember 2027 garantiert, ohne dass Kunden ihr Kapital für diesen gesamten Zeitraum festlegen müssen.Hinter dem Namen MehrZins Konto steht ein Kapitalisierungsvertrag bei der Lebensversicherungsgesellschaft der Bayerischen. Kunden legen einen Geldbetrag zu einem garantierten Zinssatz an. Auszahlungen sind mit einer Ankündigungsfrist von zehn Tagen zum Monatsende möglich - auch für das gesamte Guthaben."Sparer sollten nicht alle paar Monate den Anbieter wechseln müssen, um vernünftige Zinsen zu bekommen. Dieses Tagesgeldhopping kostet Zeit und Nerven. Wer uns sein Geld anvertraut, soll nicht schon nach dem nächsten Angebot suchen müssen", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.Wenn das Geld da ist, aber der Plan noch fehltEine Lebensversicherung wird ausgezahlt, eine Erbschaft oder Abfindung geht ein: Nicht immer steht sofort fest, wofür größere Geldbeträge verwendet werden sollen. Das MehrZins Konto bietet für diese Übergangszeit eine verzinste Anlage. Kunden gewinnen Zeit, ihre Entscheidung vorzubereiten - etwa für eine größere Anschaffung oder die Altersvorsorge. Benötigen sie das Geld früher, können sie es unter Einhaltung der Frist zum Monatsende entnehmen.Die Verzinsung beträgt ab einem Guthaben von 5.000 Euro 2,75 Prozent pro Jahr, ab 20.000 Euro 2,90 Prozent und ab 50.000 Euro 3,0 Prozent. Maximal können 250.000 Euro angelegt werden. Einzahlungen werden ab dem ersten Tag des Folgemonats verzinst; die Zinsen werden zum Jahresende gutgeschrieben. Kontoführungsgebühren fallen nicht an. Pro Kalenderjahr sind insgesamt vier Ein- beziehungsweise Auszahlungen kostenfrei.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6370716