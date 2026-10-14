Zulieferer brechen weg, Banken ziehen sich zurück, und die Schlüsselkomponenten für Elektroautos werden längst woanders produziert. Die deutsche Automobilindustrie steckt in einer Strukturkrise, die kein kurzfristiges Konjunkturtief ist, sondern das Ergebnis von zu langem Zögern, fehlenden Anreizen und einem globalen Wettbewerb, der keine Rücksicht auf Industrietraditionen nimmt. Bernd Richter, Managing Partner der Pluta Rechtsanwalts GmbH, begleitet seit Jahren Restrukturierungen in der Branche. Für einen Automobilzulieferer, der heute noch ausschließlich Verbrennerkomponenten produziert und keine Transformationsstrategie hat, hat er eine düstere Prognose: "Ich würde sagen, der hat maximal noch fünf Jahre." Bei FINANCE TV spricht er über die Ursachen für die Krise und mit welchen Strategien jetzt noch die Wende gelingen kann. Das erwartet Sie im Talk: • Warum viele Zulieferer ihr Investmentgrade-Rating - und damit ihre Kreditfähigkeit - bereits verloren haben • Warum manche Unternehmen, die früh in E-Mobilität investiert haben, für ihre Weitsicht am Ende bestraft wurden • Was die Strategie "Last Man Standing" für Zulieferer konkret bedeutet und in welchen Segmenten sie aufgeht • Wieso Private Equity als Finanzierungsalternative für die Automobilbranche massiv unter Druck geraten ist • Warum "Nichts tun" das größte Einzelrisiko für Automobilzulieferer ist Die Gesprächsteilnehmer: Host: Julia Schmitt (FINANCE Magazin) Gast: Bernd Richter (Pluta) Hinweis: Dieser FINANCE-TV-Talk entstand in Kooperation mit Pluta. Das Interview ist Teil unserer Serie mit Pluta zu Restrukturierung und Transformation in den spannendsten deutschen Branchen. Seien Sie gespannt auf Einblicke in die Branchen Immobilien, Krankenhäuer, Maschinenbau, Handel und mehr. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie man Insolvenzverschleppung vermeidet. ________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/