EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.10.2026 / 09:51 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SAP SE Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16 PLZ: 69190 Ort: Walldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Aufhebung eines Stimmrechtspools

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniel Hopp

Geburtsdatum: 10.10.1980

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 13.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,11 % 0,00 % 0,11 % 1228504232 letzte Mitteilung 5,06 % 0,00 % 5,06 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007164600 311523 1003403 0,03 % 0,08 % Summe 1314926 0,11 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Herr Daniel Hopp % % % -Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % % -DAH Beteiligungs GmbH % % % - % % % -Herr Daniel Hopp % % % -Hopp Verwaltungs GmbH % % % -Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % % -DAH Beteiligungs GmbH % % % - % % % -Herr Daniel Hopp % % % -Dietmar Hopp Zweite Familienstiftung % % % -DHFS II Holding GmbH & Co. KG % % % -DH-LT-Investments GmbH % % % - % % % -Herr Daniel Hopp % % % -Actris Beteiligungsverwaltung GmbH % % % -Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % -RMN Holding GmbH % % % -Actris GmbH % % % - % % % -Herr Daniel Hopp % % % -JoDa LT-Investments GmbH % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

13.10.2026





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