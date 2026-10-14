Garmisch-Partenkirchen (ots) -50.000, 100.000 oder 500.000 Euro sind vorhanden, doch mit dem größeren finanziellen Spielraum wächst häufig auch die Unsicherheit: Soll das Geld vollständig investiert, auf mehrere Tranchen verteilt oder über einen Sparplan angelegt werden? Gerade Frauen ab 45 fällt diese Entscheidung häufig schwer. Welche Kriterien bei der Wahl des passenden Einstiegs eine Rolle spielen, erfahren Sie hier.Eine Erbschaft, ein Haus- oder Praxisverkauf oder eine andere Veränderung im Leben kann dazu führen, dass Frauen ab 45 plötzlich über ein größeres Vermögen verfügen. Was zunächst finanzielle Sicherheit verspricht, bringt jedoch eine schwierige Entscheidung mit sich. Schließlich soll dieses Vermögen häufig nicht einfach für die nächsten Jahre reichen, sondern auch zur späteren finanziellen Absicherung beitragen. Entsprechend groß ist die Sorge, bei der Anlage einen Fehler zu machen und einen Teil des Vermögens kurz nach dem Einstieg im Minus zu sehen. Viele lassen das Geld deshalb zunächst auf dem Tagesgeldkonto liegen und warten auf einen Zeitpunkt, der sich sicherer anfühlt. Damit vermeiden sie zwar zunächst die befürchteten Kursschwankungen, lösen die eigentliche Frage nach dem langfristigen Umgang mit ihrem Vermögen jedoch nicht. "Wer aus Angst vor einer falschen Entscheidung über Jahre gar nicht investiert, riskiert nicht nur Kaufkraftverluste, sondern verliert auch wertvolle Zeit, in der das Vermögen langfristig für die eigene finanzielle Absicherung arbeiten könnte", warnt Katharina Dauenhauer."Bei einem größeren Geldbetrag geht es nicht darum, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Wichtig ist vielmehr, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die zum eigenen Vermögen, zur Lebenssituation und zum späteren Finanzbedarf passt", erklärt Katharina Dauenhauer. Finanzwissen verständlich zu vermitteln und auf die individuelle Situation zu übertragen, gehört seit vielen Jahren zu ihrem beruflichen Schwerpunkt. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutschen Bank und studierte anschließend Wirtschaftspädagogik. Später bildete sie an der Berliner Berufsschule für Banken, Immobilien und Versicherungen selbst Fachkräfte aus und war als IHK-Prüferin im Bankenbereich tätig. Heute konzentriert sich Katharina Dauenhauer mit ihrem Finanzcoaching insbesondere auf Frauen ab 45. Ihr Anfängerprogramm ist durch die ZFU zertifiziert. Zusätzlich verfügt sie über eine IHK-Erlaubnis als unabhängige Honorar-Finanzanlagenberaterin und kann ihr Coaching um provisionsfreie Anlageberatung ergänzen.Einmalanlage, Tranchen oder Sparplan: Was die drei Möglichkeiten unterscheidetWer bereits über Kapital verfügt, steht zunächst vor der Frage, wie dieser überhaupt in den Kapitalmarkt fließen soll. Bei einer Einmalanlage wird die dafür vorgesehene Summe zu einem Zeitpunkt investiert, während sie bei einem Einstieg in Tranchen auf mehrere Anlagezeitpunkte verteilt wird. Ein Sparplan funktioniert dagegen über regelmäßige kleinere Beträge und wird häufig für den laufenden Vermögensaufbau genutzt. Liegt das Kapital bereits vollständig vor, stellt sich deshalb auch die Frage, ob und welche Rolle ein Sparplan für den Einstieg spielen soll.Gerade die Aufteilung in Tranchen erscheint vielen Frauen zunächst beruhigend, weil nicht die gesamte Summe zu einem einzigen Zeitpunkt investiert wird. Dahinter steht häufig die Sorge, mit dem kompletten Betrag einzusteigen und kurz darauf fallende Kurse zu erleben. Dass sich mehrere Anlagezeitpunkte besser anfühlen können, macht sie jedoch nicht automatisch zur besseren Lösung. Denn weder bei Tranchen noch bei einer Einmalanlage lässt sich zuverlässig vorhersagen, wie sich die Märkte unmittelbar nach dem jeweiligen Einstieg entwickeln. Katharina Dauenhauer richtet die Entscheidung deshalb nicht an kurzfristigen Hoch- und Tiefpunkten aus. Welche Form des Einstiegs infrage kommt, hängt vielmehr davon ab, wie lange das Kapital investiert bleiben kann, wann es wieder benötigt wird und welche Schwankungen die Anlegerin tragen kann.So entsteht eine Vermögensstruktur, die zur eigenen Situation passtSoll ein größerer Geldbetrag später zur finanziellen Absicherung beitragen, ist zunächst entscheidend, wie lange das Kapital tatsächlich investiert bleiben kann. Dabei sollte nicht nur die verbleibende Zeit bis zum Ruhestand berücksichtigt werden, sondern auch die Frage, wann und in welchem Umfang das Vermögen später benötigt wird. Höhere geplante Ausgaben gehören deshalb ebenso in die Betrachtung wie der langfristige Finanzbedarf.Ein Teil des Vermögens sollte von vornherein kurzfristig verfügbar bleiben. "Eine ausreichende Liquiditätsreserve ist wichtig, damit bei unerwarteten Ausgaben nicht ausgerechnet zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf investiertes Kapital zurückgegriffen werden muss", erklärt Katharina Dauenhauer. Wie hoch diese Reserve ausfällt, hängt von der persönlichen Lebenssituation und den absehbaren finanziellen Verpflichtungen ab. Erst der Betrag, der darüber hinaus langfristig zur Verfügung steht, bildet die Grundlage für die weitere Anlage. Dabei spielt allerdings nicht nur der Anlagehorizont eine Rolle. Denn selbst bei vergleichbaren finanziellen Voraussetzungen können Anlegerinnen Kursschwankungen sehr unterschiedlich wahrnehmen. Wer bereits bei üblichen Marktbewegungen stark verunsichert ist, läuft eher Gefahr, die gewählte Strategie infrage zu stellen oder vorschnell davon abzuweichen.Deshalb berücksichtigt Katharina Dauenhauer bei der Zusammensetzung des Vermögens sowohl die finanziellen Voraussetzungen als auch das persönliche Risikogefühl. Bei vielen ihrer Kundinnen bildet ein Kern aus ein oder mehreren breit gestreuten ETFs die Basis, die je nach persönlicher Situation um weitere Positionen ergänzt werden kann. ETFs sind börsengehandelte Fonds, mit denen sich beispielsweise ein Markt oder Index breit abbilden lässt. Je nach Lebenssituation und Sicherheitsbedürfnis bezieht Katharina Dauenhauer außerdem Anlageklassen wie Anleihen und Edelmetalle ein. Eine feste Aufteilung für jede Anlegerin gibt es dabei nicht. Vielmehr sollten Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf, Risikogefühl und Vermögensstruktur so aufeinander abgestimmt sein, dass die gewählte Anlage auch bei zwischenzeitlichen Schwankungen tragfähig bleibt.Katharina Dauenhauer: Eine klare Strategie ist wichtiger als der perfekte EinstiegszeitpunktAm Ende lässt sich die Unsicherheit beim Investieren nicht dadurch beseitigen, dass Anlegerinnen auf einen Zeitpunkt warten, an dem sich der Einstieg vollkommen sicher anfühlt. Denn wie sich die Märkte unmittelbar nach einer Anlage entwickeln, lässt sich nicht zuverlässig vorhersehen. Umso wichtiger ist es, die Entscheidung auf Faktoren zu stützen, die sich tatsächlich planen lassen. Wer weiß, welcher Teil des Vermögens langfristig zur Verfügung steht und welche Anlagestruktur zur eigenen Situation passt, muss seine Entscheidung nicht ständig von der nächsten Kursbewegung abhängig machen."Eine gute Anlagestrategie muss nicht den perfekten Moment treffen. Sie muss so aufgebaut sein, dass die Anlegerin ihre Entscheidung versteht und auch in unruhigen Marktphasen daran festhalten kann", fasst Katharina Dauenhauer zusammen.Sie verfügen über einen größeren Geldbetrag und möchten klären, welche Form des Einstiegs zu Ihrer persönlichen Lebenssituation passen könnte? Dann melden Sie sich jetzt bei Katharina Dauenhauer (https://katharinadauenhauer.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Dauenhauer Consulting GmbHGeschäftsführerin: Katharina DauenhauerE-Mail: kontakt@katharinadauenhauer.comWebsite: https://katharinadauenhauer.com/Original-Content von: Katharina Dauenhauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183078/6370759