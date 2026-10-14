Düsseldorf (ots) -Die Rheinschurken inszenieren für The Body Shop den vielleicht charmantesten Angriff auf Düsseldorfs Türpolitik. Wo "Du kommst hier nicht rein" endlich Hausverbot hat.Düsseldorf hat viele Clubtüren. Manche sind legendär. Manche berüchtigt. An vielen entscheidet sich innerhalb weniger Sekunden, wer dazugehört und wer nicht.Zum Relaunch des Love Your Body Clubs entwickelte die Düsseldorfer Kreativagentur Rheinschurken für The Body Shop eine Kampagne, die mit den Erwartungen an einen Club spielt und dessen Türpolitik kurzerhand umkehrt. Unter dem Motto "Come as you are. Die softeste Clubtür Düsseldorfs." verband die Agentur eine ungewöhnliche Guerilla-Aktion, Social-Media-Kommunikation und ein Launch-Event im Düsseldorfer Store. Idee, Konzeption, Evententwicklung und Umsetzung stammen von den Rheinschurken.Eine Clubtür als kreative LeitideeDie Idee setzt beim Namen des Kundenprogramms an: Aus dem "Club" wird ein Ort, an dem alle willkommen sind. Gerade in Düsseldorf, einer Stadt, die mit Mode, Lifestyle und dem Prinzip "Sehen und gesehen werden" verbunden wird, erhält dieser Gedanke einen lokalen Bezug."Soft" verbindet dabei zwei Seiten der Marke: einen herzlichen Empfang ohne Bewertung des Looks und die pflegenden Texturen der Produkte. So wird aus einer Haltung ein sinnlich erlebbares Motiv und aus dem Kundenclub-Launch eine Einladung, sich so zu zeigen, wie man ist. Die Gesamtverantwortung für das Projekt lag bei Art Director Merle Siebert, die die Kampagne von der ersten Idee bis zur Umsetzung vor Ort leitete."Düsseldorf hat genug Gästelisten. Also haben wir eine Einladung an alle ausgesprochen", sagt Jeannine Halene, CEO und Gründerin der Rheinschurken GmbH.Grüner Teppich statt GästelisteMit einer charmanten Guerilla-Aktion in der Düsseldorfer Innenstadt brachten die Rheinschurken die Kampagnenidee bereits vor dem Event auf die Straße: Die "Soft Security" (Promoter:innen) rollten überraschend einen grünen Teppich direkt vor Passant:innen aus und luden sie zu ihrem ganz persönlichen Auftritt ein. Ohne Auswahl nach Outfit oder Aussehen - ganz im Sinne von "Come as you are". Ob spontaner Catwalk, Tanz oder ein Lächeln: Die Begegnungen machten die offene Haltung des "Love Your Body Clubs" erlebbar und dienten zugleich als persönliche Einladung zum Launch-Event am 10. Oktober.Die Aktion wurde filmisch begleitet und in kurzen Instagram-Reels weitererzählt. So verlängerten die Rheinschurken die Inszenierung von der Straße auf die Social-Media-Kanäle von The Body Shop Deutschland.Einblicke in die Guerilla-Aktion auf Instagram:Instagram Reel 1 (https://www.instagram.com/p/DeG1y5gsxjg/)Instagram Reel 2 (https://www.instagram.com/p/DeL_keDsQqT/)Von der Kampagnenidee zur begehbaren InstallationZum Launch-Event am 10. Oktober 2026 wurde die softeste Clubtür vor dem The Body Shop Store an der Grabenstraße 6 Realität. Nach gestalterischer Vorgabe der Agentur fertigte der Düsseldorfer Künstler Till-Martin Köster ein mehrere Meter hohes, begehbares Portal. Seine organisch modellierte Cremeoptik stellte den Bezug zur Körperpflege her und machte den Eingang zum Fotomotiv.Die Installation bleibt über den Veranstaltungstag hinaus vor Ort und lädt zu weiteren persönlichen "Come as you are"-Momenten ein.Auch das Schaufenster wurde Teil der Kampagne: Illustratorin Svea Hansohn übersetzte live die Antworten von Clubmitgliedern auf den Satz "Ich bin Club Member, weil ..." in Illustrationen und Statements. So prägten die Besucher das Erscheinungsbild des Stores selbst mit.Ein DJ-Set, Drinks, individuelle Produktberatungen und Club-Angebote ergänzten das Programm. Bereits vor Veranstaltungsbeginn bildeten sich Warteschlangen; Besucher nutzten das Event, um Produkte zu entdecken und sich für den Kundenclub anzumelden."Uns gefiel diese provokante Idee der Agentur auf Anhieb. Kein VIP. Einfach Mensch. Das passte hervorragend zu unserer Brand-Haltung", sagt Anita Camaiani, General Manager von The Body Shop Deutschland.Kundenbindung mit Markenhaltung verbindenIm Mittelpunkt stand der Relaunch des Love Your Body Clubs. Das weiterentwickelte Programm belohnt neben Einkäufen auch Aktivitäten wie Skincare-Analysen, Empfehlungen und weitere Interaktionen mit der Marke. Das dreistufige Modell Shea, Ginger und Edelweiss bietet Mitgliedern zusätzliche Vorteile, exklusive Angebote und frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten.Die Rheinschurken rückten zum Start die emotionale Bedeutung des Clubnamens in den Vordergrund: Selbstfürsorge, Zugehörigkeit und ein offenes Willkommen. Zugleich lenkte die Kampagne Aufmerksamkeit auf den im Mai 2026 eröffneten Düsseldorfer Store - direkt unter den Räumen der Agentur."Normale Clubtüren fragen: Wer darf rein? Unsere stellt die schönere Frage: Warum eigentlich nicht?", sagt Larissa Pape, Senior Marketing Manager von The Body Shop Deutschland.ProjektbeteiligteKunde: The Body Shop DeutschlandIdee, Konzeption, Evententwicklung und Umsetzung: Rheinschurken GmbHKünstlerische Umsetzung der Clubtür: Till-Martin KösterLive-Illustration: Svea HansohnEventfotografie: Uwe ErensmannVideographie: Kristina Kadagies und Lennard Johnny KuhlDJ-Set: Axl TogbonouÜber RheinschurkenDie Kreativagentur Rheinschurken (ehem. FanFactory) wurde 2011 von der Diplom-Kauffrau und E-Business-Spezialistin Jeannine Halene gegründet. Als erfolgreiche Unternehmerin steht sie auch heute noch an der Spitze des Unternehmens als Geschäftsführerin. 2015 schrieb Jeannine Halene gemeinsam mit Erfolgscoach Hermann Scherer mit "Marketing - Jenseits vom Mittelmaß" einen Bestseller. Das erfolgreiche Marketing-Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erfreut sich auch im asiatischen Raum großer Beliebtheit.Das Team besteht aktuell aus 8 festen und vielen freien Mitarbeitern. Auf der Kundenliste der Düsseldorfer Kreativagentur stehen Namen wie Sparkasse, Deichmann, Douglas, Maserati oder die RheinLand Versicherungsgruppe.Die Agentur ist in Düsseldorf u.a. auch für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. So machten die Rheinschurken in der Vergangenheit u.a. mit der Standort-Kampagne für die Stadt Langenfeld als auch mit der kreativen Spenden-Aktion "Sprayen für einen guten Zweck" zur Wiederaufforstung in Düsseldorf nach Sturm "Ela" sowie der Corona-Initiative kunstfutter (kunstfutter.net) auf sich aufmerksam. Jeannine Halene ist Mitinitiatorin des Düsseldorfer Ladies Talk Formats zusammen mit Anja Katharina Bezold und Michaela Rentmeister. Die Rheinschurken unterstützen jährlich diverse Charity-Events in der Stadt u. a. die Gala Heilein for Friends.Für die Kampagne 'Closing the Gap' wurde die Agentur kürzlich gleich zweifach mit dem German Brand Award 2025 ausgezeichnet - in den Kategorien 'Brand Efficiency of the Year' sowie 'Brand Communication - Digital Campaign'.Mehr Infos zu den Rheinschurken gibt es hier: https://www.rheinschurken.deFür weitere Informationen oder Bildmaterial zur Kampagne melden Sie sich gerne bei uns.Pressekontakt:Rheinschurken GmbHAgentur für Kommunikation, PR & MarkeninszenierungJeannine Halenej.halene@rheinschurken.de+49 (0)211 94212837Original-Content von: Rheinschurken GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159003/6370758