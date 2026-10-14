BENO stärkt seine Finanzierungsbasis für die nächste Phase der Portfolioexpansion. Das Unternehmen plant, über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zu einem Preis von EUR 6,50 je Aktie bis zu EUR 4,4 Mio. einzuwerben; der Emissionserlös ist für Akquisitionen vorgesehen. Unabhängig davon haben fünf Immobilienfinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 28 Mio. in den vergangenen zwölf Monaten zusätzliche freie Liquidität von rund EUR 16 Mio. generiert. Ein Teil davon wurde bereits zur Rückzahlung einer Anleihe über EUR 10 Mio. sowie für weiteres Wachstum verwendet. Das Management geht davon aus, dass die verbleibende Liquidität Investitionen und Akquisitionen von rund EUR 25-30 Mio. ermöglicht. Insgesamt verbessern diese Maßnahmen die Fähigkeit von BENO, Chancen im fragmentierten deutschen Markt für Light-Industrial- und Lagerimmobilien zu nutzen. Wir bewerten die Entwicklungen positiv. Allerdings erhöht die geplante Ausweitung der Aktienanzahl um rund 20% die Bedeutung eines disziplinierten Kapitaleinsatzes. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit unverändertem Kursziel von EUR 14,00 und sehen weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
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