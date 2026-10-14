Nach dem deutlichen Kursrückgang im vergangenen Jahr befindet sich die Symrise-Aktie seit Jahresbeginn wieder auf Erholungskurs. Lag der Kurs damals bei etwa 68 €, notiert sie am Mittwoch aktuell bei knapp 96 €. Das entspricht einem Anstieg von rund +40%. Nach dieser kräftigen Rally stellt sich die Frage, ob die Aktie noch weiteres Aufwärtspotenzial bietet oder eine Korrektur droht. Hohe Erwartungen an das dritte Quartal Im Halbjahresbericht stellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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