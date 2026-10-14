KAST stellt eine erfahrenen CLO ein, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Diese Neueinstellung stärkt die bereits solide Compliance-Abteilung von KAST weiter

Wells treibt die Bemühungen voran, weltweit weitere Lizenzen zu erwerben

KAST, die globale Geld-App, gab heute bekannt, dass Claire Wells als Chief Legal Officer in das Unternehmen eingetreten ist.

Wells wird die weltweiten Rechtsangelegenheiten von KAST leiten; die Bereiche Compliance, Regulierung, Kapitalbeschaffung und Lizenzierung fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Wells ist eine bewährte Führungskraft in den Bereichen Recht und Compliance und verfügt über umfassende Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Rechts-, Regulierungs- und Richtlinienfunktionen in den Bereichen Fintech, Zahlungsverkehr und digitale Vermögenswerte. Sie hat komplexe, länderübergreifende Umfelder gemeistert und dabei stets für Wachstum gesorgt.

"Ich freue mich sehr, dass Claire als unsere neue Chief Legal Officer zum KAST-Team gestoßen ist", sagte Raagulan Pathy, Gründer und CEO von KAST. "Claire stößt zu einem für das Unternehmen wahrhaft entscheidenden Zeitpunkt zu uns, da wir gerade in unsere nächste Wachstumsphase eintreten. Wir bauen unser Produktportfolio weiterhin rasch aus, und ihre strategische Führung wird entscheidend dazu beitragen, unser Unternehmen zu einem wahrhaft globalen Kraftzentrum auszubauen."

Dies ist eine bedeutende Personalverstärkung für KAST. Um der schnell wachsenden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile rund 250 Vollzeitmitarbeiter in den Bereichen Technik, Produktentwicklung und Compliance. KAST ist auf etwa 1,4 Millionen Nutzer angewachsen und wickelt ein annualisiertes Transaktionsvolumen von rund 5 Milliarden US-Dollar ab.

"Ich freue mich sehr darauf, bei KAST einzusteigen, während das Unternehmen seine globale Expansion fortsetzt", sagte Wells. "Während wir eine wahrhaft globale Finanzplattform aufbauen, freue ich mich darauf, unsere Lizenzpräsenz auszuweiten und KAST dabei zu unterstützen, verantwortungsbewusst in verschiedenen Märkten zu expandieren."

Frau Wells hatte leitende Positionen bei Kiln, Coinbase, Plaid und Circle inne, nachdem sie ihre Karriere bei A&O Shearman begonnen hatte.

Im März gab KAST seine Rekordfinanzierungsrunde der Serie A im Fintech-Bereich in Höhe von 80 Millionen US-Dollar bekannt, die die Expansion in Nordamerika, Lateinamerika und im Nahen Osten vorantreibt sowie die Bereiche Lizenzierung, Compliance, Produktentwicklung und Personalausbau beschleunigt.

KAST wurde im Juli 2024 von der ehemaligen Circle-Führungskraft Pathy gegründet und bietet auf US-Dollar lautende Konten, weltweite Überweisungen in mehr als 170 Länder sowie eine wachsende Palette an Finanztools für Privat- und Geschäftskunden an.

Über KAST

KAST ist eine auf Stablecoins basierende Finanzplattform, die digitale Vermögenswerte mit dem traditionellen Finanzwesen verbindet und es mehr als 1 Million Nutzern ermöglicht, über eine einzige App Geld über Landesgrenzen, Währungen und Zahlungssysteme hinweg zu senden, zu empfangen und umzurechnen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Privatpersonen und Unternehmen dabei zu unterstützen, weltweit Einnahmen zu erzielen und diese vor Ort auszugeben, indem es sofortige Peer-to-Peer-Überweisungen mit einem regelkonformen Zugang zu lokalen Bankauszahlungen in den unterstützten Märkten kombiniert. Besuchen Sie www.kast.xyz.

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