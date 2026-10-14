BÖRSE AKTUELL: Wall Street hofft auf Erholung vor Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex, während die ASML-Ergebnisse die Stimmung belasten (14.10.2026)

Die Wall Street konnte gestern den Großteil ihrer anfänglichen Verluste wieder wettmachen. Der S&P 500 beendete die Sitzung nahezu unverändert, obwohl eine Mehrheit der Einzelwerte im plus schloss. Für bessere Stimmung sorgten Äußerungen von Fed-Mitglied John Williams, der andeutete, dass in diesem Jahr zwar noch eine Zinserhöhung erforderlich sein könnte, weitere Anstiege im Jahr 2027 aber eher unwahrscheinlich seien.

Nachgeben der Anleiherenditen: Die US-Staatsanleihen gaben nach, während der Druck auf den Technologiesektor in der zweiten Tageshälfte nachließ. Der Halbleiterindex schloss nur knapp 0,2 - im Minus und holte damit erhebliche Verluste auf. Die Microsoft-Aktie kletterte auf ein neues Rekordhoch - ein Beispiel dafür, wie Schwächen in einem Teilbereich der Wall Street durch Stärke in anderen Segmenten ausgeglichen werden.

Gemischte Impulse bei Tech-Werten: Die Marktstimmung im Tech-Sektor bleibt nach den gemischten ASML-Ergebnissen gedämpft, während der US-Dollar leicht nachgibt. Die Futures des Nasdaq 100 und europäische Indizes gaben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, nachdem ASML warnte, dass das Angebot in den kommenden zwei Jahren die Nachfrage nicht vollständig decken könnte. Gleichzeitig hob der Konzern das untere Ende seiner Umsatzprognose für 2026 dank der starken AI-Nachfrage an.

Die ASML-Quartalszahlen im Detail: Im 3. Quartal erzielte ASML einen Nettoumsatz von 11,66 Mrd. EUR (Erwartung: 11,72 Mrd. EUR). Der Nettogewinn lag mit 4,96 Mrd. EUR jedoch deutlich über den Konsensschätzungen von 4,1 Mrd. EUR. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 44 bis 45 Mrd. EUR präzisiert (zuvor unteres Ende bei 43 Mrd. EUR).

Prognose für Q4 - Ausblick: Für das 4. Quartal erwartet ASML einen Nettoumsatz zwischen 14,2 und 15,2 Mrd. EUR. Das obere Ende der Spanne liegt über dem LSEG-Konsens von 14,2 Mrd. EUR. Zusätzlichen Rückenwind erhält der langfristige Ausblick durch Zusagen von Samsung und TSMC zur Nutzung von High-NA-EUV-Systemen der nächsten Generation....

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