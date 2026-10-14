DAX Prognose für Mittwoch, 14.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.263 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich konnte sich der Index erholen. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch weiter aufwärts. Der Index formatiert das Tageshoch am späten Vormittag. Im weiteren Handelsverlauf wurden alle Tagesgewinne wieder abgegeben. Es konnte gestern kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der DAX wieder über die 25.300 Punkte schieben. Der Index ging bei 25.312 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Dynamischer Start mit späten Gewinnmitnahmen: Der DAX erholte sich im Frühhandel dynamisch bis auf ein Tageshoch von 25.406 Punkten , gab im Tagesverlauf jedoch alle Gewinne wieder ab. Nachbörslich stabilisierte sich der Index erneut über der Marke von 25.300 Punkten (Schlusskurs: 25.312 Punkte).

Entscheidende Trendmarken im Chartbild: 1h-Chart (Bullisch): Ein nachhaltiges Halten über der SMA20 (25.317 Punkte) eröffnet Aufwärtspotenzial bis 25.430/45 und 25.610/25 Punkte . Unterhalb der SMA20 sichern die SMA50 (25.295) und SMA200 (25.210) ab. 4h-Chart (Neutral): Die Marke um die eng beieinanderliegenden SMA20 (25.254) und SMA50 (25.228) dient als solider Support. Ein Ausbruch nach oben zielt auf die SMA200 bei 25.560 Punkten .

Szenario-Erwartung für heute (14.10.2026): Mit einem vorbörslichen Start bei 25.340 Punkten liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario (seitwärts/aufwärts) bei 55 % gegenüber 45 % für die Bären. Die erwartete Tagesrange erstreckt sich von 25.219/25.288 auf der Unterseite bis 25.446/25.564 Punkte auf der Oberseite.

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 25.263 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits im Frühhandel zeigte sich eine Erholungstendenz, die sich mit der Eröffnung des Xetra-Handels dynamisch fortsetzte. Am späten Vormittag markierte der deutsche Leitindex sein Tageshoch bei 25.406 Punkten.

Im weiteren Tagesverlauf setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Index sämtliche Tagesgewinne wieder abgab. Ein positiver Xetra-Tagesschluss konnte somit nicht ausgewiesen werden. Nachbörslich stabilize sich der DAX erneut und schob sich über die Marke von 25.300 Punkten, bevor er bei 25.312 Punkten aus dem Tageshandel ging.

Die Gewinner und Verlierer im DAX (Xetra-Schluss)

Per Xetra-Schlussnotierung am 13.10.2026 standen 30 Aktien im Plus, während 10 Werte Abschläge verzeichneten:

Top-Gewinner: Symrise Aktie: +3,54 % Brenntag: +2,79 % BMW: +2,69 %

Schlusslichter: Infineon: -1,94 % Siemens Energy: -1,68 % Deutsche Bank: -1,21 %



Kennzahlen - Handelshistorie im Überblick

Handelstag Tageshoch (TH)* Tagestief (TT)* Xetra-Schluss Tagesschluss Range (Punkte) 13.10.2026 (Ist) 25.406 25.196 25.260 25.312 196 13.10.2026 (Erwartet) 25.439 25.243 - - - 12.10.2026 25.332 25.184 25.332 25.264 148

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr. Datenquelle: Eigenanalyse - xStation5....

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