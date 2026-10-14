EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pentixapharm.com/investors/reports
14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|LEI Code:
|3912005VBOVXNDXEQZ36
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2415640 14.10.2026 CET/CEST
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