Lübeck (ots) -Die CREMER ERZKONTOR GmbH setzt ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und gründet mit der CREMER ERZKONTOR Raw Materials Trading Middle East FZE eine eigene Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten."Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in einer strategisch bedeutenden Region und schaffen die Grundlage dafür, unser Geschäft in Afrika und dem Nahen Osten weiter auszubauen", so Nils Fleig, CEO der CREMER ERZKONTOR GmbH. "Mit unserer neuen Gesellschaft mit Sitz in Dubai können wir unsere Kunden und Partner in der Region noch besser mit lokalen Dienstleistungen und integrierten Supply-Chain-Lösungen unterstützen. Gleichzeitig erschließen wir damit neue Marktpotenziale und stärken unsere internationale Position nachhaltig."Die Leitung der neuen Gesellschaft übernimmt Jessika Calderon als General Manager. Von Dubai aus wird CREMER ERZKONTOR die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern in der Region weiter intensivieren und sein Netzwerk gezielt ausbauen.Der Nahe Osten und Afrika zählen zu den dynamischsten Wachstumsmärkten der globalen Rohstoffindustrie. Umfangreiche Infrastrukturprojekte, eine zunehmende Industrialisierung sowie der steigende Bedarf an Rohstoffen und industriellen Mineralien eröffnen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Durch seine geographische Lage hat sich Dubai zudem zu einem der weltweit wichtigsten Handels- und Logistikzentren entwickelt und bietet ideale Voraussetzungen für die weitere internationale Expansion von CREMER ERZKONTOR.Mit dem neuen Standort erweitert CREMER ERZKONTOR seine lokalen Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten und stärkt zugleich seine internationalen Liefer- und Handelsstrukturen. Die Nähe zu regionalen Märkten ermöglicht schnellere Entscheidungen, kürzere Wege und eine noch engere Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern vor Ort.Die neue Gesellschaft ist ein weiterer Meilenstein der internationalen Wachstumsstrategie von CREMER ERZKONTOR und unterstreicht den Anspruch, weltweit verlässliche, integrierte und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten.Über CREMER ERZKONTORDie im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR (https://erzkontor.com/), gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der internationale Handel, die Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von Rohstoffen und Chemikalien mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros auf fünf Kontinenten koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.Pressekontakt:Jessika CalderonGeneral ManagerCREMER ERZKONTOR Raw Materials Trading Middle East FZEJebel Ali Free Zone (JAFZA)Dubai, United Arab EmiratesM +971 562124224J.calderon@erzkontor.comOriginal-Content von: CREMER ERZKONTOR GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181971/6370810