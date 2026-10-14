Bayreuth (ots) -Neun Nachwuchsärzt:innen erhielten von medi ein Reise- und Teilnahmestipendium für die 68. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie, die vom 9. bis 12. September 2026 in Weimar stattfand. Damit unterstreicht das Bayreuther Familienunternehmen sein langfristiges Engagement für die Förderung des medizinischen Nachwuchses und unterstützt junge Ärzt:innen dabei, sich fachlich weiterzuentwickeln, zu vernetzen und aktiv in die Fachgesellschaft einzubringen. Das Ziel: die Versorgung von Menschen mit venösen und lymphologischen Erkrankungen nachhaltig zu stärken.Um Nachwuchsärzt:innen auf ihrem beruflichen Weg zu unterstützen, vergibt der Medizinprodukte-Hersteller medi jedes Jahr Reise- und Teilnahmestipendien für den Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie (DGPL). Das Stipendium umfasst die kostenfreie Kongressteilnahme sowie die Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten in Höhe von 500,00 Euro.Nachwuchsförderung mit PraxisbezugFür das diesjährige Stipendium konnten sich Ärzt:innen in ihrer fachärztlichen Ausbildung oder Weiterbildung zum Phlebologen mit einem Abstract zu einem klinischen Fall bewerben. Voraussetzung für die Förderung war ein Kurzvortrag im Rahmen des Weiterbildungsforums der Jahrestagung des DGPL. Den Vorsitz bildeten dabei Dr. Jasmin Woitalla-Bruning, Dr. Carolin Mitschang und Dr. Antonia Kössinger. Im Rahmen der Session "Fälle auf die Schnelle" stellten die neun ausgewählten Stipendiat:innen dann ihre klinischen Fälle in jeweils rund fünf Minuten dem Publikum vor. Die Präsentation bot ihnen die Möglichkeit, erste Erfahrungen auf einer wissenschaftlichen Bühne zu sammeln und ihre Fragestellungen mit Kolleg:innen und erfahrenen Fachvertreter:innen zu diskutieren.Vernetzung über Klinik- und Praxisgrenzen hinwegNeben den Fachvorträgen stand insbesondere der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die Stipendiat:innen nutzten die Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Kliniken und Praxen zu gewinnen. Viele der Teilnehmenden begegneten sich erstmals und profitierten von dem offenen Austausch über gemeinsame Herausforderungen und Erfahrungen im Berufsalltag. Marketing Managerin Andrea Strauß, Zielgruppenmanagement medi Deutschland mit Schwerpunkt Facharzt Compression, erklärt: "Für die Zukunft unseres Fachgebiets ist es entscheidend, junge Ärzt:innen frühzeitig einzubinden, zu fördern und miteinander zu vernetzen. Deshalb möchten wir ihnen nicht nur die Teilnahme an bedeutenden Fachtagungen ermöglichen, sondern ihnen auch eine Bühne bieten, auf der sie ihre Erfahrungen teilen und sich fachlich weiterentwickeln können."Besondere Anerkennung beim GesellschaftsabendEin weiterer Höhepunkt folgte beim Gesellschaftsabend der Jahrestagung: Die Stipendiat:innen wurden in diesem Jahr erstmalig auf die Bühne gebeten und erhielten ihre Zertifikate vor dem Fachpublikum. Damit würdigte die Fachgesellschaft ihr Engagement und ihre aktive Beteiligung am Weiterbildungsforum.Zu den diesjährigen Stipendiat:innen zählen: Dr. Svetlana Frank, Dr. Frauke Glanz, Dr. Caroline Grathwol, Dr. Regina Havenith, Lilly Kneisel, Jana Roßner, Viktoria Luisa Sattler, Dr. Birgit Schönhoff, Dr. Florian Stuhlert.Surftipps:www.medi.dewww.medi.de/veranstaltungen/Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartSenior Communication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6370795