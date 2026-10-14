Fresenius Medical Care (FME) hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, wobei auslaufende TDAPA-Effekte, schwache Behandlungsvolumina in den USA und Restrukturierungsaufwendungen das Ergebnis im zweiten Halbjahr belasten könnten. Wir senken unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2026 um 2,5 % auf 19,04 Mrd. EUR und unsere EBIT-Schätzung um 10,7 % auf 1,66 Mrd. EUR. Die laufenden Aktienrückkäufe, die die Zahl der ausstehenden Aktien seit Jahresbeginn um 7,1 % reduziert haben, dürften den Ergebnisdruck auf Ebene des Gewinns je Aktie (EPS) teilweise kompensieren. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleiben operative Effizienzgewinne und die Cash-Generierung unterstützende Faktoren. Nach einem Kursrückgang von 16 % seit August erscheint die Bewertung zunehmend attraktiv. Unter Berücksichtigung der geringeren Aktienanzahl und aktualisierter Bewertungsannahmen erhöhen wir unser Kursziel von 44,00 EUR auf 46,00 EUR und stufen unser Rating von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag
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