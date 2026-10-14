NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005664809
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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