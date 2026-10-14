Einige Android-User:innen wollen den Google Assistant zurück haben. Da Google den Helfer aber Gemini ausgetauscht hatten, nehmen sie jetzt große Umwege in Kauf, um die alten Zeiten auf ihrem Smartphone wiederherzustellen. Eigentlich wäre es schon viel früher passiert, wenn Google den ursprünglichen Fahrplan eingehalten hätte. Denn der Suchmaschinenkonzern hatte geplant, den Google Assistant schon Ende 2025 einzustellen und vollständig gegen Gemini ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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